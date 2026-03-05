Guerra del Golfo, colpita petroliera in Kuwait. Teheran: puntiamo ai siti nucleari di Israele – La diretta

I curdi smentiscono l'ingresso nel paese. Il Pentagono dà i nomi di due soldati uccisi. Missili su Gerusalemme, nessuna vittima

Nel sesto giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran le autorità curde hanno smentito di essere entrate in Iran. Intanto Teheran minaccia di prendere di mira il sito nucleare israeliano di Dimona se Israele e Stati Uniti cercheranno di rovesciare il regime. Lo riporta l’agenzia Isna, che cita come fonte un alto grado militare iraniano. Forti boati nella notte a Gerusalemme, con le Forze di difesa israeliane (Idf) che parlano di missili lanciati dall’Iran.

Una petroliera è stata colpita da una «grande esplosione» nelle acque al largo del Kuwait, causando una fuoriuscita di petrolio. Intanto il governo qatariota ha annunciato che sta evacuando i residenti delle abitazioni vicino all’ambasciata USA a Doha, dopo diversi attacchi contro legazioni statunitensi in altri paesi del Golfo. Il Pentagono ha dato i nomi di due soldati Usa uccisi in Kuwait. Sono il maggiore dei riservisti Jeffrey O’Brien, 45 anni, di Waukee, Iowa, e l’ufficiale tecnico Robert Marzan, 54 anni, di Sacramento, California.