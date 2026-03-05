Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
Grave infortunio per Riccardo Cardani, l’atleta paralimpico cade in allenamento e perde conoscenza per quasi un minuto

05 Marzo 2026 - 12:58 Ugo Milano
A rischio la sua partecipazione ai Giochi Paralimpici

Riccardo Cardani, atleta paralimpico di snowboard cross, si è infortunato durante l’allenamento odierno, perdendo conoscenza per quasi un minuto. Nell’infortunio si è rotto anche il casco. Per accertamenti precauzionali è stato trasportato in ospedale per una Tac.

Partecipazione a rischio per i Giochi Paralimpici

«Lo staff medico, in collaborazione con lo staff tecnico e col presidente, sta valutando attentamente la situazione – sottolinea il Comitato paralimpico italiano in una nota – ponendo come priorità assoluta la salute dell’atleta». La sua partecipazione ai Giochi «è a rischio». Anche perché le prime gare di qualificazione sono previste sabato 7 marzo.

