Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoGuido CrosettoIran
POLITICABenjamin NetanyahuDonald TrumpIranIsraeleLombardiaPaviaPDUSA

«Siamo in balia di un pedofilo e un criminale…» il sindaco Pd spara a zero su Trump e Netanuahu: il caso finisce al consolato Usa – Il video

05 Marzo 2026 - 22:13 Giovanni Ruggiero
embed
Trump, sindaco di Landriano, Netanyahu
Trump, sindaco di Landriano, Netanyahu
La sfuriata sulla guerra in Iran del sindaco di Landriano, nel Pavese, contro il presidente Usa e il premier israeliano. E la segnalazione al consolato americano a Milano

Roberto Aguzzi, sindaco Pd di Landriano nel Pavese, si è lanciato in una durissima invettiva contro il presidente americano Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Nel suo intervento in Consiglio comunale dello scorso mercoledì 4 marzo, non ha usato mezze misure contro i due leader colpevoli di aver iniziato una guerra in Iran che, evidentemente, Aguzzi non condivide per niente. Citando lo scandalo Epstein e sull’onda della guerra nella Striscia di Gaza, il sindaco ha detto: «Dobbiamo prendere posizione contro una guerra scatenata da due guerrafondai: un pedofilo, Trump, e un criminale perseguito dalla Corte internazionale dell’Aia, Netanyahu».

L’opposizione scrive al consolato americano

Parole, quelle del sindaco, che secondo l’opposizione potrebbero anche esporre il piccolo comune pavese di 6.547 abitanti a una causa milionaria da parte di Trump. Certo qualcuno dovrebbe prima fargli arrivare all’orecchio che qualcuno a Landriano lo ha insultato. Ci hanno pensato gli stessi consiglieri di minoranza, Elisa Papini e Dario Civardi, a informare la Casa Bianca. O almeno ci hanno provato, segnalando l’accaduto al consolato statunitense di Milano. Come riporta La provincia pavese, ovviamente dissociandosi ufficialmente dalle dichiarazioni di Aguzzi. Il timore, hanno spiegato, è quello di «trovarci al centro di una maxi-richiesta danni da parte dell’amministrazione americana», considerato che Trump ha già avviato in passato azioni risarcitorie miliardarie contro soggetti a lui sgraditi, di certo un po’ più noti come l’università di Harvard e il New York Times.

Il sindaco Aguzzi non si pente di niente

Aguzzi da parte sua non indietreggia neanche per prendere la rincorsa. A La provincia pavese il sindaco ribadisce tutto quello che ha detto nell’aula consiliare: «Confermo quello che ho detto perché è un dato di fatto», ricordando che «Trump e Netanyahu hanno sulla coscienza non solo la recente uccisione di 170 bambine in Iran a causa delle loro bombe, ma anche di 70mila morti a Gaza». E ha rilanciato: «Noi stiamo qui a formalizzarci per qualche parola in più o in meno? Cosa conta di più, una considerazione in consiglio comunale o migliaia di morti?». Aguzzi ha ricordato che Landriano è «Città della pace» dal 2024 e ha rivendicato la condivisione della linea espressa dal segretario generale dell’Onu Guterres e dal premier spagnolo Sánchez nella condanna della guerra contro l’Iran, definita dal sindaco illegale e in violazione del diritto internazionale.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Ecco i due aerei militari Usa che hanno fatto scalo in Sicilia dal momento dell’attacco all’Iran. La protesta M5s

2.

Antonio Tajani era partito per Washington scordandosi gli occhiali da vista. L’ambasciatore in Usa li ha acquistati low cost da un’enoteca della capitale

3.

«La crisi è grave». Meloni e Crosetto al Quirinale, il faccia a faccia con Mattarella: «Il momento più difficile degli ultimi decenni»

4.

La commissione anti fake news (e anti Report) è pronta. Il pressing di Renzi e l’ok di maggioranza e Pd

5.

Vannacci ci prova: «Guerra nel Golfo? Ricominciamo a importare gas dalla Russia»