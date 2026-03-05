Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
La lupa salvata in un canale dai Vigili del Fuoco conquista la Bbc – Il video

05 Marzo 2026 - 15:00 Alba Romano
embed
L'operazione di una squadra di soccorso fluviale a San Giovanni Lupatoto (Verona). L'animale è stato poi sedato e portato da un veterinario

Gommone, funi e reti. Una squadra di soccorso dei Vigili del Fuoco ha condotto in un canale di San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, un’operazione decisamente fuori dall’ordinario. Obiettivo: trarre in salvo una lupa che era caduta in acqua ed era rimasta avvinghiata al pilone di un ponte. Gli specialisti della squadra dei Vigili del Fuoco in assetto di soccorso fluviale si sono calati in acqua e con l’aiuto di un gommone hanno riportato l’animale a terra. Quindi l’hanno sedata e portata ai veterinari, assicurando l’intenzione poi di lasciare libera la lupa. L’operazione ha attratto l’attenzione pure della Bbc, che ricorda come nell’arco alpino italico si stima vivano nel complesso circa 950 esemplari di lupi.

