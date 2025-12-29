Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
Dodicenne gioca con i petardi e innesca un maxi-incendio, distrutti otto ettari di bosco: «150 vigili del fuoco in azione»

29 Dicembre 2025 - 23:06 Ugo Milano
Dopo il rogo che ha devastato la vegetazione in un bosco vicino a Innsbruck, in Austria, è scattato il divieto di accendere fuochi in tutta l'area

Un 12enne ha confessato di essere stato il responsabile dell’incendio che ha bruciato circa otto ettari di bosco sulla catena montuosa della Nordkette, vicino a Innsbruck, in Austria. Il giovane, durante un’escursione con la famiglia lo scorso 27 dicembre, avrebbe acceso alcuni fuochi pirotecnici che ha dato vita a un incendio a causa del contatto con la vegetazione secca per la siccità. Padre e figlio hanno tentato di spegnere le fiamme senza successo. L’incendio si è esteso in poco tempo e i vigili del fuoco, allertati dal padre, hanno impiegato oltre due giorni e 150 pompieri con quattro elicotteri per contenerlo.

Le operazioni di spegnimento

Le operazioni sono state particolarmente difficili a causa della pendenza dei terreni e dei numerosi focolai sparsi. L’incendio è stato messo sotto controllo solo lunedì pomeriggio, ma il cessato allarme arriverà non prima di domani. Il ragazzino ha confessato solo oggi alle autorità di aver acceso dei fuochi pirotecnici e di aver quindi causato gli incendi. Inoltre, è emerso che il 12enne aveva acceso altri fuochi in varie zone durante la gita in famiglia.

Scatta il divieto di accendere fuochi

A causa delle scarse precipitazioni durante le festività e dell’attuale siccità, il rischio di incendi boschivi nel Tirolo settentrionale è aumentato. Le autorità hanno quindi diffuso avvisi invitando la popolazione a prestare la massima attenzione. Da oggi, è stato imposto il divieto di accendere o manipolare fuochi nei boschi e in altre aree a rischio di incendio. Divieto che si estende da Imst a Innsbruck, Kitzbühel, Kufstein, Landeck, Reutte e Schwaz. Il divieto comprende anche il fumo di sigaretta. Le disposizioni resteranno attive fino a nuovo avviso.


