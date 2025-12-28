Lascia il phon acceso sotto le coperte, si risveglia avvolta dalle fiamme: morta una 89enne a Cinisello Balsamo

Maria Catena Pistone è morta a causa delle gravi ustioni riportate. A dare l'allarme la figlia e il genero che vivono nell'appartamento accanto e hanno sentito un forte odore di fumo

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Cinisello Balsamo, dove un incendio scoppiato in un appartamento di via Verbano è costato la vita a Maria Catena Pistone, 89 anni. L’anziana è deceduta alcune ore dopo il ricovero in ospedale, a causa delle gravi ustioni riportate. Secondo una prima ricostruzione, all’origine del rogo ci sarebbe un asciugacapelli lasciato acceso sotto le coperte. La donna, probabilmente nel tentativo di riscaldarsi, si sarebbe addormentata con il phon in funzione, innescando le fiamme che hanno rapidamente coinvolto il letto e la stanza.

L’odore di fumo e la camera in fiamme

A dare l’allarme sono stati la figlia e il genero della vittima, che vivono nell’appartamento accanto. Intorno alle 18 hanno avvertito un forte odore di fumo e, insospettiti, si sono precipitati nell’abitazione dell’anziana. Una volta entrati, hanno trovato la camera da letto invasa dalle fiamme. I due sono riusciti a spegnere l’incendio prima che si propagasse ulteriormente e a soccorrere la donna, gravemente ustionata. Maria Catena Pistone è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Bassini e successivamente trasferita al Niguarda, nel reparto specializzato per grandi ustionati. Nonostante i tentativi dei medici, le sue condizioni si sono rivelate troppo gravi e il decesso è stato dichiarato in serata. La donna, vedova e in pensione, era nata a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, e avrebbe compiuto 90 anni nel febbraio del prossimo anno.