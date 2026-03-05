Cristopher Gaston Ogando morto accoltellato in casa, la svolta a Parma sul 27enne: indagata la fidanzata che aveva chiamato il 118

La ragazza era l'unica persona presente al momento dell'aggressione e per prima ha chiamato i soccorsi

Una ragazza italo-cubana è indagata per omicidio volontario aggravato dal rapporto affettivo in seguito alla morte del fidanzato 27enne, Cristopher Gaston Ogando. La vittima era residente a Parma ed è deceduta questa mattina in ospedale a causa delle ferite dovute a un accoltellamento subito nel suo appartamento a Borgo Riccio ieri sera. Secondo quanto riferito dalle fonti investigative, la ragazza era l’unica persona presente al momento della tragedia e per prima ha chiesto aiuto al 118.

Le indagini

La giovane è stata ascoltata a lungo dalle autorità. Al momento, però, non risulta essere in stato di fermo. Per diverse ore, i carabinieri del Ris di Parma hanno eseguito accertamenti all’interno dell’appartamento, ora sotto sequestro. Da una prima ricostruzione dell’accaduto, non si esclude che l’omicidio possa essere stato compiuto dalla fidanzata. Le autorità continuano a indagare per chiarire le dinamiche esatte dell’omicidio, mentre il quartiere resta scosso per il tragico evento.