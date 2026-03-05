Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoGuido CrosettoIran
ATTUALITÀAccoltellamentiEmilia-RomagnaGiovaniInchiesteOmicidiParma

Cristopher Gaston Ogando morto accoltellato in casa, la svolta a Parma sul 27enne: indagata la fidanzata che aveva chiamato il 118

05 Marzo 2026 - 19:45 Ugo Milano
embed
parma omicidio 27enne fidanzata indagata
parma omicidio 27enne fidanzata indagata
La ragazza era l'unica persona presente al momento dell'aggressione e per prima ha chiamato i soccorsi

Una ragazza italo-cubana è indagata per omicidio volontario aggravato dal rapporto affettivo in seguito alla morte del fidanzato 27enne, Cristopher Gaston Ogando. La vittima era residente a Parma ed è deceduta questa mattina in ospedale a causa delle ferite dovute a un accoltellamento subito nel suo appartamento a Borgo Riccio ieri sera. Secondo quanto riferito dalle fonti investigative, la ragazza era l’unica persona presente al momento della tragedia e per prima ha chiesto aiuto al 118.

Le indagini

La giovane è stata ascoltata a lungo dalle autorità. Al momento, però, non risulta essere in stato di fermo. Per diverse ore, i carabinieri del Ris di Parma hanno eseguito accertamenti all’interno dell’appartamento, ora sotto sequestro. Da una prima ricostruzione dell’accaduto, non si esclude che l’omicidio possa essere stato compiuto dalla fidanzata. Le autorità continuano a indagare per chiarire le dinamiche esatte dell’omicidio, mentre il quartiere resta scosso per il tragico evento.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Rogoredo, la versione dei pusher: «Cinturrino ci prendeva a botte e chiedeva il pizzo»

2.

Si addormenta sul tram a Firenze, 17enne trascinato fuori e violentato in strada: arrestato un uomo di 32 anni

3.

Famiglia nel bosco, una casa gratis per 12 anni: chi è il benefattore che pagherà l’affitto «fino alla maggiore età dei bimbi»

4.

Lo sfogo del chirurgo Oppido che ha operato Domenico col cuore “bruciato”: «Ho fatto il mio mestiere, mi state rovinando la vita»

5.

Meloni ai funerali del piccolo Domenico, l’abbraccio con la madre. L’incontro in chiesa con la dirigente dell’ospedale: cosa si sono dette – Il video

leggi anche
Carmelo Cinturrino
ATTUALITÀ

Il poliziotto Cinturrino, i casi di pestaggi e “pizzo”: parlano i testimoni. Spunta un video mentre chiede droga: «Poi la vengo a prendere»

Di Giovanni Ruggiero
Mario Ruoso
ATTUALITÀ

Crolla lo storico collaboratore del patron di TelePordenone, trovata l’arma: la confessione e l’ipotesi dietro la «mattanza» di Mario Ruoso

Di Giulia Norvegno
chiara poggi cocaina
ATTUALITÀ

Garlasco, Roberta Bruzzone: «Chiara Poggi scoprì un giro di cocaina? Lo dicono alcuni audio ed è una tesi delirante» – Il video

Di Alba Romano
mario-rouso-morto-patron-telepordenone
ATTUALITÀ

Mario Ruoso, il patron di TelePordenone trovato morto in casa: «È stato ucciso a sprangate»

Di Alba Romano
quentin deranque
ESTERI

Altri due arresti in Francia per l’omicidio di Quentin Deranque

Di Alba Romano
carmelo cinturrino pizzo pusher
ATTUALITÀ

Rogoredo, la versione dei pusher: «Cinturrino ci prendeva a botte e chiedeva il pizzo»

Di Ugo Milano
david rossi nuove indagini omicidio commissione parlamentare
ATTUALITÀ

David Rossi, le nuove indagini sulla morte del manager Mps: «Non si tolse la vita, fu ucciso»

Di Alba Romano