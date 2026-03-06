Al via le Paralimpiadi di Milano-Cortina con Russia e Bielorussia, poi l’Ucraina: come ha reagito il pubblico alla cerimonia d’apertura

All'Arena di Verona la cerimonia dei Giochi paralimpici Milano-Cortina, con il presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Per la prima volta dall'invasione in Ucraina, riammessi gli atleti russi e bielorussi: cosa è successo al loro passaggio

È all’Arena di Verona, dove si erano chiusi i Giochi di Milano Cortina, che prendono il via le XIV Paralimpiadi invernali. Per lo spettacolo della cerimonia di apertura, intitolato Life in motion, erano presenti nel parterre anche il capo dello Stato Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Prima di recarsi all’Arena, Mattarella ha incontrato il disegnatore Milo Manara, che gli ha donato un quadro raffigurante «una Repubblica giovane». «È stupendo, è bellissimo, grazie molte. Lo porto al Quirinale con piacere», gli ha detto il presidente della Repubblica.

Fischi per gli atleti russi e bielorussi

Alla cerimonia di oggi a Verona non partecipa l’Iran, il cui unico atleta non è riuscito ad arrivare in Italia a causa della guerra scoppiata nel suo Paese. Presenti, nonostante le polemiche, le delegazioni di Russia e Bielorussia, accompagnate da qualche fischio del pubblico. Grandi applausi per la bandiera dell’Ucraina, che è stata portata da volontari. Gli atleti di Kiev, insieme ad altre venti delegazioni, hanno deciso di boicottare la cerimonia di apertura in segno di protesta contro la partecipazione degli atleti russi e bielorussi. Complessivamente, hanno sfilato solo 29 nazioni su 55 partecipanti.

Malagò: «Dai Giochi un messaggio di pace»

«Non possiamo ignorare che questi Giochi si svolgono in un momento profondamente diviso, lacerato da guerre, dolore e sofferenza, in uno dei momenti di svolta più drammatici del nostro tempo», ha sottolineato Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026. «Proprio per questo motivo – ha aggiunto l’ex numero uno del Coni – il messaggio di pace, inclusione e solidarietà al centro del movimento paralimpico è più significativo e importante che mai». Salito sul palco dopo il saluto di Malagò, il presidente Mattarella ha dichiarato ufficialmente aperte le Paralimpiadi invernali.

Parsons (Ipc): «Preferisco i Paesi noti per i loro atleti, non per i leader»

«Ai Paesi che sono conosciuti più per i nomi dei loro leader preferisco quelli conosciuti per i loro atleti». Ha detto Andrew Parsons, presidente del Comitato Paralimpico Internazionale (Ipc), nel discorso ufficiale alla cerimonia di apertura di Verona. «Quattro anni fa – ha ricordato – dissi di essere sconvolto per quello che stava succedendo nel mondo. Oggi la situazione non è cambiata. Ma lo sport offre un’altra prospettiva. Questi giochi offrono qualcosa di realmente diverso, dove le differenze non dividono ma sono punti di forza, le Nazioni sono vicine di casa e competono con correttezza nel rispetto delle regole dello sport».

Foto copertina: ANSA/Foto Piazzi Masi GMT | La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, nell’Arena di Verona