Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoGuido CrosettoIran
POLITICAPunti di VistaVideo

Zelensky: Ho parlato con Giorgia Meloni, necessario coordinamento più stretto in Europa – Il video

06 Marzo 2026 - 18:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Kiev, 06 marzo 2026 Zelensky: Ho parlato con Giorgia Meloni, necessario coordinamento più stretto in Europa “Ho parlato con la Presidente italiana Giorgia Meloni. Abbiamo discusso della situazione relativa all'Iran e le sfide nel mercato del petrolio e dei carburanti causate dalle azioni del regime iraniano. Abbiamo anche scambiato dettagli sui nostri contatti con i leader dei paesi attualmente sotto attacco da parte dell'Iran. È necessario un coordinamento più stretto in Europa per quanto riguarda la situazione generale”. Così su il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Fb Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

«La crisi è grave». Meloni e Crosetto al Quirinale, il faccia a faccia con Mattarella: «Il momento più difficile degli ultimi decenni»

2.

Referendum, sondaggio Ipsos: il no è avanti

3.

Iran, tensione alle stelle tra Tajani e Renzi. Il ministro: «Facile andare nel Golfo per fare conferenze ben pagate». E cita in latino – Il video

4.

Iran, approvata la risoluzione della maggioranza: cosa prevede. Crosetto: «Attacco Usa vìola il diritto internazionale»

5.

Il tour di Nordio in elicottero per il referendum e il campo da calcio rovinato dall’atterraggio