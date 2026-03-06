Zelensky: Ho parlato con Giorgia Meloni, necessario coordinamento più stretto in Europa – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 06 marzo 2026 Zelensky: Ho parlato con Giorgia Meloni, necessario coordinamento più stretto in Europa “Ho parlato con la Presidente italiana Giorgia Meloni. Abbiamo discusso della situazione relativa all'Iran e le sfide nel mercato del petrolio e dei carburanti causate dalle azioni del regime iraniano. Abbiamo anche scambiato dettagli sui nostri contatti con i leader dei paesi attualmente sotto attacco da parte dell'Iran. È necessario un coordinamento più stretto in Europa per quanto riguarda la situazione generale”. Così su il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Fb Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev