Grosso drone cade sui binari, panico nel torinese. Stop ai treni, ma si tratta di un mezzo agricolo

07 Marzo 2026 - 23:02 Ugo Milano
A tranciare i cavi elettrici della linea Sfm1 è stato un velivolo utilizzato nell'agricoltura. Sui social interviene l'assessora di Rivarolo Cuffia: «Volevo tranquillizzare tutti. Trump, la guerra, la Nato, l’Iran non c’entrano nulla»

C’è stata forte preoccupazione nel torinese quando stamane un drone è caduto sulla linea 1 del Servizio ferroviario metropolitano, fra le stazioni di San Benigno e Bosconero. In tanti, riporta Repubblica Torino, hanno pensato a strumentazione bellica ma l’assessora del Comune di Rivarolo, Alessia Cuffia, ha deciso di calmare gli animi dei cittadini sui social. «Volevo tranquillizzare tutti perché il drone che è caduto questa mattina sulla linea del servizio metropolitano ferroviario torinese (Sfm1) è di tipo agricolo. Trump, la guerra, la Nato, l’Iran non c’entrano nulla», ha scritto sul suo post.

«Si era diffusa la paura che potesse esserci un attacco: ho voluto scrivere per rassicurare i cittadini»

«Ho ricevuto una serie di chiamate, per altro da persone di fasce d’età molto differenti, preoccupate perché temevano ci fosse la guerra. Si era diffusa la paura che potesse esserci un attacco: ho voluto scrivere per rassicurare i cittadini», ha spiegato Cuffia. Il drone era sì un drone ma non militare. Bensì agricolo. Ha tranciato i cavi elettrici della linea che a loro volta sono caduti sui binari bloccando di fatto la linea tra Settimo Torinese e Rivarolo. L’interruzione si è chiusa solo nel pomeriggio grazie all’intervento di Rfi e dei vigili del fuoco.

