Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoGuido CrosettoIran
ATTUALITÀLazioRoma

Si cerca Elisa Quattrocchi, la 33enne è svanita nel nulla da oltre un mese

07 Marzo 2026 - 22:35 Alba Romano
embed
elisa quattrocchi
elisa quattrocchi
La madre ne ha denunciato la scomparsa: «Non è mai successo che non si facesse sentire per un mese»

Elisa Quattrocchi, 33 anni, è scomparsa oramai da oltre un mese, da quando, lo scorso 4 febbraio, non ha più dato notizie di sé. A presentare la denuncia di scomparsa, riporta Repubblica, è stata la madre, che il 4 marzo si è recata alla caserma dei carabinieri di Anguillara. «Non è mai successo che non si facesse sentire per un mese», ha dichiarato la donna sulla figli, con cui non vive più da otto anni. «Elisa mi ha sempre ricontattato in qualche modo attraverso altri numeri», ha raccontato la madre agli inquirenti.

La scomparsa e l’allontanamento da una casa di Torre Angela

Il lavoro dei carabinieri è già iniziato, precisa la testata, hanno sentito varie persone, tra cui un uomo di Torre Angela che, per circa dieci giorni, avrebbe ospitato Elisa. Da quella casa poi la 33enne si sarebbe allontanata senza specificare la nuova destinazione. Quando ha fatto perdere le sue tracce non aveva con sé documenti di riconoscimento. Elisa è alta circa un metro e 67 e pesa circa 50 chilogrammi. Bionda, capelli media lunghezza e occhi castani. Ha alcuni tatuaggi: una testa di Medusa sulla coscia destra, una giarrettiera sulla coscia sinistra, il braccio destro completamente tatuato e sul braccio sinistro la scritta “inevitabile”. Potrebbe esser in difficoltà.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Rientrano gli italiani bloccati alle Maldive, lo sfogo di chi ha sborsato 4.800 euro per tornare in tre: «Altri hanno pagato e sono rimasti a terra»

2.

Perché la famiglia del bosco sarà divisa. Le motivazioni dei giudici sulla separazione di mamma Catherine dai tre figli – Il video

3.

Famiglia del bosco, la Garante dell’Infanzia: «Sospendere subito il trasferimento dei bambini senza la loro madre»

4.

Gessica Disertore trovata morta sulla nave da crociera: il Fentanyl a dosi massicce nel sangue e i video parziali consegnati alla famiglia

5.

A cosa è servito l’allarme bomba al Tribunale di Milano: scarcerate tre persone per scadenza dei termini

leggi anche
maternità studentessa
ATTUALITÀ

Esclusa dal premio aziendale perché in maternità: «Non è valutabile». Fa ricorso e vince: perché è discriminazione

Di Ygnazia Cigna
famiglia nel bosco
ATTUALITÀ

Famiglia nel bosco divisa, parla la sorella di Catherine: «Lei è sotto shock». Proteste sotto la comunità che accoglieva i bambini

Di Ygnazia Cigna
pitone reale topi vivi belluno
ATTUALITÀ

I negozi non vendono più topi vivi, pitone da appartamento non mangia per 4 mesi. Il proprietario: «Aiutatemi, rischia di morire»

Di Ugo Milano