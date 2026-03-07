Si cerca Elisa Quattrocchi, la 33enne è svanita nel nulla da oltre un mese

La madre ne ha denunciato la scomparsa: «Non è mai successo che non si facesse sentire per un mese»

Elisa Quattrocchi, 33 anni, è scomparsa oramai da oltre un mese, da quando, lo scorso 4 febbraio, non ha più dato notizie di sé. A presentare la denuncia di scomparsa, riporta Repubblica, è stata la madre, che il 4 marzo si è recata alla caserma dei carabinieri di Anguillara. «Non è mai successo che non si facesse sentire per un mese», ha dichiarato la donna sulla figli, con cui non vive più da otto anni. «Elisa mi ha sempre ricontattato in qualche modo attraverso altri numeri», ha raccontato la madre agli inquirenti.

La scomparsa e l’allontanamento da una casa di Torre Angela

Il lavoro dei carabinieri è già iniziato, precisa la testata, hanno sentito varie persone, tra cui un uomo di Torre Angela che, per circa dieci giorni, avrebbe ospitato Elisa. Da quella casa poi la 33enne si sarebbe allontanata senza specificare la nuova destinazione. Quando ha fatto perdere le sue tracce non aveva con sé documenti di riconoscimento. Elisa è alta circa un metro e 67 e pesa circa 50 chilogrammi. Bionda, capelli media lunghezza e occhi castani. Ha alcuni tatuaggi: una testa di Medusa sulla coscia destra, una giarrettiera sulla coscia sinistra, il braccio destro completamente tatuato e sul braccio sinistro la scritta “inevitabile”. Potrebbe esser in difficoltà.