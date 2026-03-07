Giorgia Meloni a sorpresa a Tivoli: non in visita istituzionale ma per le gare della figlia Ginevra. Con lei il papà Andrea Giambruno – Il video

Piccolo ritaglio di tempo per la premier che ha seguito la figlia in una gara a due passi da Roma

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel pomeriggio, si è presentata al palazzetto Paolo Tosto di Tivoli per accompagnare e seguire la figlia a una gara di ballo. Non era sola. Ad accompagnarla l’ex compagno e padre della piccola, il giornalista Andrea Giambruno. Una comparsa a sorpresa, in riservatezza, quella della presidente del Consiglio, con giusto qualche saluto di rito. La premier ha cercato di confondersi tra la folla dei genitori presenti. Un impegno inderogabile, come lo avrebbero tutti i genitori, anche se in questo caso la situazione internazionale non aiuta. «Rinuncerei alla guida della nazione solo per mia figlia Ginevra», aveva dichiarato qualche tempo fa in un’intervista ad Agorà su Rai3.