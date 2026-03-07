Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoGuido CrosettoIran
Provolone «Consilia» richiamato dai supermercati, rischio listeria: cosa c’è da sapere

07 Marzo 2026 - 18:17 Ugo Milano
Chiunque abbia acquistato confezioni di questo lotto non deve consumarle. si può chiedere il rimborso o la sostituzione

Un lotto di provolone a fette leggermente piccante e senza lattosio del marchio Consilia è stato richiamato a scopo precauzionale per tutelare la salute dei consumatori. Il prodotto, venduto in confezioni da 140 grammi, presenta rischio di contaminazione da Listeria monocytogenes, batterio responsabile della listeriosi. Il lotto interessato è il numero 3040251, con termine minimo di conservazione fissato al 29 maggio 2026 e codice Ean 8000965015851. Il provolone è stato realizzato nello stabilimento di Alimenta Spa Società Unipersonale, in via Calnova 97/99 a Noventa di Piave, nella città metropolitana di Venezia, per conto della Sun Società Cooperativa arl. E lo stabilimento è identificato con il marchio IT 05 337 UE.

Cos’è la listeriosi

La listeriosi è un’infezione causata dal batterio Listeria monocytogenes, che può contaminare alimenti come formaggi molli, latte non pastorizzato, carni affumicate, verdure crude o prodotti pronti da consumare. Il contagio avviene principalmente attraverso il consumo di cibi contaminati, ma può trasmettersi anche dalla madre al feto durante la gravidanza. Nella maggior parte delle persone sane l’infezione è lieve o addirittura asintomatica. Nei soggetti più vulnerabili (anziani, neonati, donne in gravidanza o persone immunodepresse) può provocare febbre, mal di testa, nausea, dolori muscolari e, nei casi più gravi, sintomi importanti che richiedono attenzione medica.

Cosa fare

Chiunque abbia acquistato confezioni di questo lotto non deve consumarle. Il prodotto può essere riportato al supermercato o al punto vendita di acquisto per richiedere rimborso o sostituzione.

