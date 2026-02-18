Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
ATTUALITÀBambiniBergamoInchiesteLombardiaSequestri di personaSupermercatiVideo

«Pensava fosse un peluche…», il tentativo di rapimento al supermercato e i dubbi dell’avvocata: «Era con le ciabatte e senza cellulare» – Il video

18 Febbraio 2026 - 15:49 Ugo Milano
embed
rapimento bambina supermercato bergamo
rapimento bambina supermercato bergamo
Il 47enne originario della Romania si trova in carcere a Bergamo, con l'accusa di tentato sequestro di persona. L'ipotesi della sua legale di richiedere una perizia psichiatrica

L’uomo che ha tentato di rapire la bambina al supermercato di Bergamo ha detto di «non aver capito se fosse una bimba o un peluche». È quanto riferisce la sua avvocata Erica Pasinetti, che lo segue legalmente per le accuse di tentato sequestro di persona, aggravato dall’età della vittima, e lesioni aggravate per averle rotto una gamba durante il gesto. «Ci sono tanti elementi che generano interrogativi. Era con le ciabatte, non aveva il cellulare o un bagaglio, il gesto è stato inconsulto», spiega la legale a Giulia Ghirardi di Fanpage. Per questi motivi, ha deciso di cheidere l’incidente probatorio per l’uomo, un 47enne senza fissa dimora, per presentare una perizia psichiatrica «volta ad accertare la capacità di intendere e di volere del mio assistito».

«Stiamo cercando qualche suo familiare»

Nel frattempo, il 47enne ieri 17 febbraio è stato sottoposto all’interrogatorio del giudice per le indagini preliminari. «Ha parlato, ma non ha dato spiegazioni chiare sull’accaduto. E ha ribadito di voler tornare in Romania», racconta l’avvocata Pasinetti. Il gip ha convalidato l’arresto e la custodia cautelare in carcere. Al momento, l’uomo è solo e la legale sta cercando di individuare e contattare qualche suo familiare. «Sarà molto difficile sostenere il sequestro di persona per questo gesto, che rimane gravissimo perché non oso immaginare il terrore dei genitori, il trauma della bambina e il dolore, ma è un caso che merita sicuramente degli approfondimenti. Speriamo chela procura riesca a contattare qualche familiare in Romania, ammesso che esistano», conclude l’avvocata.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Il bimbo dal cuore bruciato, il Berlin Heart e l’ipotesi di stop alle terapie: «Così è tortura»

2.

L’inchiesta su Hamas e le intercettazioni su Di Battista: «Lei e altri M5s cari amici»

3.

Capodanno cinese: vietato lavarsi i capelli e buttare la spazzatura. Ecco tutto quello da non fare secondo la tradizione

4.

Si presenta con 19 chili di monete da cambiare, lo denunciano: la furbata scoperta in un centro commerciale a Milano

5.

I tre poliziotti arrestati per traffico di droga

leggi anche
ATTUALITÀ

«No al nuovo trapianto», il parere del team di cardiologi dopo la visita al bimbo del cuore “bruciato”

Di Giulia Norvegno
Francesco Totti e Noemi Bocchi
CULTURA & SPETTACOLO

La figlia di Totti lasciata sola a casa, cade l’accusa di Ilary Blasi: la decisione del giudice anche su Noemi Bocchi e la tata

Di Ugo Milano
caivano rapimento bambino
ATTUALITÀ

Caivano, tenta di rapire un bambino al supermercato: arrestato – Il video

Di Alba Romano
bambino nola cuore nuovo trapianto compatibilità 1
ATTUALITÀ

Il cuore nuovo per il bambino di Nola e l’enigma compatibilità: «Tre in attesa prima di lui»

Di Alessandro D’Amato
ATTUALITÀ

«C’è un nuovo cuore compatibile per Domenico». L’annuncio dell’avvocato in diretta a Cartabianca

Di Alba Romano
Ospedale Monaldi Napoli
ATTUALITÀ

Cuore “bruciato”, Meloni chiama la mamma del bimbo e manda gli ispettori. I pm: «Personale non formato per il trasporto sicuro di organi»

Di Ugo Milano