Il team di cardiologi visita il bimbo del cuore “bruciato”, la mamma fuori dalla stanza. L’ipotesi sul trapianto: «C’è il 10% di riuscita»

18 Febbraio 2026 - 14:37 Giulia Norvegno
cuore bruciato bambino trapianto ospedale monaldi
L'avvocato della famiglia del bambino di due anni e mezzo ha confermato che c'è un solo medico disposto a operare il piccolo, nel caso fosse ritenuto idoneo dal team di esperti. Si tratta dello stesso chirurgo che aveva fatto il primo intervento

È in corso la visita dell’équipe nazionale di cardiologi, arrivata all’ospedale Monaldi di Napoli per valutare le condizioni del bambino e stabilire se sia ancora trapiantabile. Il team è composto da Carlo Pace Napoleone del Regina Margherita di Torino, Giuseppe Toscano dell’Università di Padova, Amedeo Terzi del Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Rachele Adorisio e Lorenzo Galletti del Bambino Gesù di Roma e Guido Oppido dello stesso Monaldi.

Come riferito all’Ansa dall’avvocato Francesco Petruzzi, legale della madre, «i medici sono nella stanza a valutare la situazione del bimbo che è sveglio», mentre la donna attende fuori perché la sua presenza «a livello neurologico credo dia agitazione al bimbo». Dopo la visita è prevista una riunione tra gli specialisti.

Solo il dottor Oppido disponibile a operare

Il legale della madre ha fornito ulteriori dettagli sulla situazione. Il bambino risulta in lista trapianto insieme ad altri tre piccoli pazienti, «ma lui nel suo gruppo sanguigno è il primo nella lista». Quanto all’eventuale intervento, Petruzzi ha spiegato che «l’unico disposto ad operare di nuovo il bambino è il dottor Guido Oppido», il cardiochirurgo che aveva già eseguito il primo trapianto. Nessuno degli altri chirurghi presenti al consulto, secondo quanto riferito al legale, sarebbe disponibile a partecipare all’operazione. Le probabilità di riuscita indicate dai medici sono del 10%. La madre, ha aggiunto l’avvocato, è d’accordo con questa scelta.

I dubbi sul tempo che passa e le condizioni del nuovo cuore

Dal bollettino dell’ospedale, ha riferito Petruzzi, emerge che i medici «stanno valutando soltanto la trapiantabilità» del bambino e che «questo lasso di tempo non sta compromettendo l’organo del donatore». L’avvocato ha aggiunto di non sapere se sia in corso anche una verifica sulla compatibilità dell’organo con il piccolo paziente, anche se «dalla nota del Monaldi parrebbe che quella è assodata». Si attende ora l’esito della riunione tra gli specialisti, al termine della quale la madre verrà informata delle decisioni prese.

