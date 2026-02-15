Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
ATTUALITÀBambiniCampaniaInchiesteNapoliSanitàTrapianti

Bambino con cuore trapiantato danneggiato, i medici: «Condizioni gravi ma stabili». Il piccolo Tommaso in lista d’attesa per un nuovo intervento

15 Febbraio 2026 - 15:48 Ygnazia Cigna
embed
veneto medici assunti titolo estero bando
veneto medici assunti titolo estero bando
Mentre la Procura lavora per accertare le responsabilità del personale coinvolto nel prelievo e nel trasporto, l'ospedale Monaldi ha assicurato che diffonderà aggiornamenti quotidiani

Le condizioni del piccolo Tommaso, il bambino di due anni ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, rimangono stabili nella loro gravità. Secondo il bollettino diramato dall’Azienda dei Colli alle ore 14 di oggi, 15 febbraio, il paziente è costantemente monitorato in terapia intensiva da un’équipe multidisciplinare. Nonostante il quadro clinico critico, i medici hanno confermato che il bambino resta ufficialmente inserito in lista d’attesa per un nuovo trapianto. Mentre la Procura lavora per accertare le responsabilità del personale coinvolto nel prelievo e nel trasporto, l’ospedale Monaldi ha assicurato che diffonderà aggiornamenti quotidiani sulle condizioni del piccolo.

Le indagini

Il caso del bimbo è ora al centro di un’inchiesta giudiziaria, che mette sotto accusa una serie di presunti errori tecnici avvenuti durante il trasporto dell’organo da Bolzano a Napoli lo scorso 23 dicembre. Le indagini dei Nas di Trento si concentrano sull’ipotesi che il cuore non sia stato collocato in un box tecnologico termoregolato, ma in un semplice contenitore di plastica rigida. A causa dell’utilizzo di ghiaccio secco, impiegato d’urgenza per esaurimento delle scorte di ghiaccio tradizionale, l’organo sarebbe stato danneggiato in modo irreversibile.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

«Vi spiego perché il cuore bruciato doveva per forza essere trapiantato al bambino»

2.

Si presenta con 19 chili di monete da cambiare, lo denunciano: la furbata scoperta in un centro commerciale a Milano

3.

Il Vaticano contro i Cavalieri di Malta: «Vogliono affittare gli spazi dell’ambulatorio dei poveri»

4.

Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale

5.

La madre che picchia la prof davanti alla classe a Casoria

leggi anche
trapianto-cuore-napoli
SALUTE

Le chance per il bimbo dopo il trapianto fallito: un nuovo trapianto, un cuore meccanico o un cuore artificiale

Di Gemma Argento
Cuore bruciato Napoli
ATTUALITÀ

Il cuore “bruciato” trasportato in un box di plastica comune, l’inchiesta sul viaggio da Bolzano a Napoli: i dubbi sul ghiaccio finito

Di Giovanni Ruggiero
Bimba rapimento Bergamo
ATTUALITÀ

La bimba strappata dalla mano della madre, la reazione del padre e la raffica di pugni: le immagini del tentato rapimento al supermercato – Il video

Di Giovanni Ruggiero
Cuore bruciato, il piccolo Tommaso con la madre
ATTUALITÀ

Un cuore artificiale per salvare il piccolo Tommaso, il danno tenuto segreto per un mese. La madre e la scoperta dopo la Tac: come sta il bambino

Di Giovanni Ruggiero
zoe trinchero omicidio nizza monferrato indagini
ATTUALITÀ

Tenta di rapire una bimba di un anno e mezzo al supermercato e le rompe una gamba: arrestato

Di Ugo Milano