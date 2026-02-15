Bambino con cuore trapiantato danneggiato, i medici: «Condizioni gravi ma stabili». Il piccolo Tommaso in lista d’attesa per un nuovo intervento

Mentre la Procura lavora per accertare le responsabilità del personale coinvolto nel prelievo e nel trasporto, l'ospedale Monaldi ha assicurato che diffonderà aggiornamenti quotidiani

Le condizioni del piccolo Tommaso, il bambino di due anni ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, rimangono stabili nella loro gravità. Secondo il bollettino diramato dall’Azienda dei Colli alle ore 14 di oggi, 15 febbraio, il paziente è costantemente monitorato in terapia intensiva da un’équipe multidisciplinare. Nonostante il quadro clinico critico, i medici hanno confermato che il bambino resta ufficialmente inserito in lista d’attesa per un nuovo trapianto. Mentre la Procura lavora per accertare le responsabilità del personale coinvolto nel prelievo e nel trasporto, l’ospedale Monaldi ha assicurato che diffonderà aggiornamenti quotidiani sulle condizioni del piccolo.

Le indagini

Il caso del bimbo è ora al centro di un’inchiesta giudiziaria, che mette sotto accusa una serie di presunti errori tecnici avvenuti durante il trasporto dell’organo da Bolzano a Napoli lo scorso 23 dicembre. Le indagini dei Nas di Trento si concentrano sull’ipotesi che il cuore non sia stato collocato in un box tecnologico termoregolato, ma in un semplice contenitore di plastica rigida. A causa dell’utilizzo di ghiaccio secco, impiegato d’urgenza per esaurimento delle scorte di ghiaccio tradizionale, l’organo sarebbe stato danneggiato in modo irreversibile.