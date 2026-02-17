«C’è un nuovo cuore compatibile per Domenico». L’annuncio dell’avvocato in diretta a Cartabianca

La madre Patrizia Mercolino convocata in ospedale ha ricevuto la notizia: ora si attende di sapere se l'organo sarà destinato al bimbo di Napoli

È stato trovato un nuovo cuore considerato compatibile per il trapianto al piccolo Domenico, il bambino di 2 anni e mezzo cui lo scorso 23 dicembre era stato impiantato un organo reso difettoso dal trasporto. Lo ha annunciato in diretta tv a È sempre Cartabianca, il programma condotto su Rete 4 da Bianca Berlinguer, l’avvocato della famiglia Francesco Petruzzi. «È compatibile, ma alle 22.30 sapremo se verrà dato a Domenico», ha detto Petruzzi, ricordando come ci siano altri tre centri in lista per l’impianto ad altri pazienti. La notizia è stata comunicata in serata alla madre del bimbo, Patrizia Mercolino, corsa in ospedale dopo essere stata convocata dall’équipe del Monaldi, dove il piccolo è ricoverato. Se il cuore sarà destinato a Domenico, il nuovo trapianto avverrà quanto prima, dunque verosimilmente già nella notte tra martedì e mercoledì, ha confermato in tv Petruzzi, aggiungendo che l’operazione sarebbe eseguita dagli stessi medici che impiantarono il primo cuore.

L’inchiesta della procura e l’impegno del governo Meloni

Ad attivarsi sul caso che da giorni tiene l’Italia col fiato sospeso è stato oggi anche il governo. Questa mattina la premier Giorgia Meloni aveva telefonato a Patrizia Mercolino assicurandole che avrebbe avuto «giustizia». Quindi, nel pomeriggio, è arrivata la notizia dell’invio di ispettori del ministero della Salute sia al Monaldi di Napoli che a Bolzano per fare pienamente luce sugli errori alla radice dell’aggravarsi delle condizioni del bambino. Un caso, quello del ghiaccio secco utilizzato per il trasporto su cui è acceso pure il faro della procura di Napoli, che indaga per accertare le responsabilità.