Meloni chiama la mamma del bimbo del cuore “bruciato”: «Avrete giustizia». Atteso un maxi consulto su nuovo trapianto con esperti da tutta Italia

La madre ha ringraziato la premier ribadendo che in questo momento la sua unica priorità è che il figlio possa ricevere un nuovo cuore

Sono ore di grande apprensione per il piccolo Tommaso, il bambino sottoposto a un trapianto di cuore compromesso da un errore durante il trasporto dell’organo da Bolzano a Napoli. Nella mattinata di oggi, 17 febbraio, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha telefonato alla madre del bambino, Patrizia Mercolino. Come riferito dall’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi, la premier ha voluto assicurare che ci sarà «giustizia». La madre ha ringraziato, ribadendo che in questo momento la sua unica priorità è che il figlio possa ricevere un nuovo cuore e «tornare a casa guarito».

Il maxiconsulto dei medici

Mentre la magistratura prosegue con le indagini per accertare le responsabilità, sul fronte sanitario si continua a valutare come rimediare all’errore. Dopo il parere negativo espresso dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, chiamato a fornire una consulenza all’ospedale Monaldi di Napoli sulla possibilità di un nuovo trapianto, la struttura partenopea ha deciso di rinviare la decisione. Per domani è stato annunciato un maxiconsulto con la costituzione di un «Heart Team», una squadra di specialisti provenienti dai centri italiani con la maggiore esperienza nei trapianti pediatrici, che si riunirà per una rivalutazione congiunta direttamente al letto del paziente. Un filo di speranza per la famiglia, che continua ad attendere un nuovo cuore per Tommaso.