Ultime notizie Festival di SanremoGiorgia MeloniOlimpiadi 2026ReferendumTrapianti
ATTUALITÀInchiestePadovaSupermercatiVeneto

Mangia di nascosto le punte dei formaggi al supermercato: pensionato colto in flagrante a Padova

22 Febbraio 2026 - 16:15 Ugo Milano
embed
fetta-parmigiano-supermercato
fetta-parmigiano-supermercato
Da circa un mese, il 70enne seguiva sempre lo stesso copione: selezionava le confezioni di Parmigiano Reggiano o Grana Padano, ne consumava soltanto la parte finale per poi rimettere il resto nel banco frigo

Per mesi ha trasformato il banco dei formaggi nel suo personale angolo degustazione, lasciando dietro di sé confezioni rovinate e un conto sempre più salato per il supermercato. Protagonista della vicenda un uomo di circa 70 anni, ribattezzato dai dipendenti l’“assaggiatore seriale”, capace di mettere in difficoltà la sicurezza di un punto vendita nella zona Palestro di Padova. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, il pensionato – capelli bianchi, occhiali scuri e immancabile cappellino – seguiva sempre lo stesso copione: selezionava con attenzione confezioni di Parmigiano Reggiano o Grana Padano, ne consumava soltanto la parte finale, considerata la più pregiata, per poi rimettere il resto, chiaramente danneggiato, nel banco frigo. Un comportamento che, oltre al danno immediato, obbligava il supermercato a ritirare e smaltire i prodotti compromessi, con una perdita stimata tra i 10 e i 15 euro per ciascuna confezione.

La scoperta

Per molto tempo il responsabile è riuscito a restare nell’ombra, fino a quando la direzione ha deciso di organizzare appostamenti mirati con personale in borghese. L’uomo è stato così colto in flagrante mentre stava addentando l’ennesimo pezzo di formaggio. Scoperto dal personale, il pensionato non ha reagito: ha tirato fuori il portafoglio e, per la prima volta, ha pagato la porzione appena consumata. Non è stato però possibile contestargli formalmente i danni accumulati nei mesi precedenti, poiché mancavano prove certe relative ai singoli episodi.

Foto copertina: DREAMSTIME / FRANCESCO MARZOVILLO | Fetta di parmigiano al supermercato

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Pusher ucciso a Rogoredo, i racconti sull’agente Cinturrino: «Duecento euro e cinque grammi di cocaina al giorno. In cambio? La protezione»

2.

Mangia di nascosto le punte dei formaggi al supermercato: pensionato colto in flagrante a Padova

3.

Padre Tortorella, che ha accompagnato i genitori di Domenico fino alla fine: «È morto tra le lacrime dei genitori. È una triste storia, una storia brutta»

4.

Il ghiaccio secco, il trapianto e l’Ecmo: cosa rischiano i medici indagati per la morte di Domenico, il bimbo dal cuore bruciato

5.

Uomini armati e incappucciati prendono una famiglia in ostaggio: la rapina in una villa nel Bergamasco

leggi anche
rapimento bambina supermercato bergamo
ATTUALITÀ

«Pensava fosse un peluche…», il tentativo di rapimento al supermercato e i dubbi dell’avvocata: «Era con le ciabatte e senza cellulare» – Il video

Di Ugo Milano
caivano rapimento bambino
ATTUALITÀ

Caivano, tenta di rapire un bambino al supermercato: arrestato – Il video

Di Alba Romano
carabinieri urgnano
ATTUALITÀ

Tenta di rapire una bimba di un anno e mezzo al supermercato e le rompe una gamba: arrestato

Di Ugo Milano
Blatta nei funghi a Lidl
ATTUALITÀ

Compra funghi al supermercato, dentro c’è una blatta: «Il barattolo era sigillato». Scatta la denuncia

Di Giulia Norvegno
dipendente pam licenziata detersivo grosseto
ECONOMIA & LAVORO

Licenziata dopo 30 anni di lavoro per un detersivo da 3 euro non pagato, i sindacati trascinano Pam in tribunale: «Un’umiliazione»

Di Ugo Milano