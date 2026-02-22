Mangia di nascosto le punte dei formaggi al supermercato: pensionato colto in flagrante a Padova

Da circa un mese, il 70enne seguiva sempre lo stesso copione: selezionava le confezioni di Parmigiano Reggiano o Grana Padano, ne consumava soltanto la parte finale per poi rimettere il resto nel banco frigo

Per mesi ha trasformato il banco dei formaggi nel suo personale angolo degustazione, lasciando dietro di sé confezioni rovinate e un conto sempre più salato per il supermercato. Protagonista della vicenda un uomo di circa 70 anni, ribattezzato dai dipendenti l’“assaggiatore seriale”, capace di mettere in difficoltà la sicurezza di un punto vendita nella zona Palestro di Padova. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, il pensionato – capelli bianchi, occhiali scuri e immancabile cappellino – seguiva sempre lo stesso copione: selezionava con attenzione confezioni di Parmigiano Reggiano o Grana Padano, ne consumava soltanto la parte finale, considerata la più pregiata, per poi rimettere il resto, chiaramente danneggiato, nel banco frigo. Un comportamento che, oltre al danno immediato, obbligava il supermercato a ritirare e smaltire i prodotti compromessi, con una perdita stimata tra i 10 e i 15 euro per ciascuna confezione.

La scoperta

Per molto tempo il responsabile è riuscito a restare nell’ombra, fino a quando la direzione ha deciso di organizzare appostamenti mirati con personale in borghese. L’uomo è stato così colto in flagrante mentre stava addentando l’ennesimo pezzo di formaggio. Scoperto dal personale, il pensionato non ha reagito: ha tirato fuori il portafoglio e, per la prima volta, ha pagato la porzione appena consumata. Non è stato però possibile contestargli formalmente i danni accumulati nei mesi precedenti, poiché mancavano prove certe relative ai singoli episodi.

