Sei Nazioni di rugby, l’Italia fa la storia: gli azzurri battono l’Inghilterra per la prima volta
Il trionfo arriva dopo ben 32 sconfitte consecutive
L’Italia fa la storia al Sei Nazioni di rugby. Gli azzurri hanno battuto per la prima volta l’Inghilterra con un punteggio di 23-18 allo Stadio Olimpico di Roma e infrangendo un tabù che durava da sempre nel torneo. Il trionfo arriva dopo 32 sconfitte consecutive e porta la firma delle mete di Manoncello e Marin. Con questa vittoria, la nazionale italiana conquista la seconda affermazione di questa edizione, dopo il successo contro la Scozia e sale al quarto posto in classifica con 9 punti.
March 7, 2026
Giornata memorabile
In testa rimangono Scozia e Francia a 16 punti, seguite dall’Irlanda a 14. Ma quella di oggi resta una giornata memorabile per il rugby azzurro.
