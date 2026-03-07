Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoGuido CrosettoIran
«Vuoi fare sesso con me? Ma non dirlo a tuo padre»: le chat di una donna che ha tentato di adescare il figlio 16enne del proprio amante

07 Marzo 2026 - 12:20 Alba Romano
È successo nel Salento. Il ragazzo avrebbe confidato le avance della donna alla madre, che è venuta così a scoprire anche la relazione extraconiugale del marito

La Procura di Lecce ha aperto un fascicolo per adescamento di minori e ha disposto una consulenza informatica per ricostruire le chat tra una donna di poco più di trent’anni e il figlio 16enne dell’uomo con cui aveva una relazione. Il ragazzo, evidentemente turbato dai messaggi della donna, ha confidato tutto alla madre, che è venuta a conoscenza anche del tradimento del marito. La vicenda è accaduta in un piccolo comune del Salento. La donna intratteneva da tempo una relazione extraconiugale con un uomo sposato. Parallelamente, però, avrebbe iniziato a inviare messaggi al figlio del suo amante, di appena 16 anni, con proposte sessuali esplicite.

I messaggi intercettati

Tra i messaggi intercettati dagli inquirenti ci sono frasi come: «Vuoi fare sesso con me?» e «Vediamoci e facciamo insieme quelle cose belle che fanno le donne e gli uomini ma non dire niente a papà». Secondo quanto ricostruito, il ragazzo avrebbe respinto le avance e non avrebbe raccontato nulla al padre, ma si sarebbe confidato con la madre, mostrando le conversazioni ricevute.

La scoperta del tradimento

La scoperta dei messaggi risale allo scorso novembre. In quell’occasione, la madre del ragazzo è venuta a sapere non solo delle proposte indecenti rivolte al figlio, ma anche della relazione extraconiugale del marito con la stessa donna. I contenuti delle chat sono stati quindi trasmessi all’autorità giudiziaria, che ha aperto un fascicolo per verificare la fondatezza dei fatti e accertare eventuali responsabilità penali. Tra i primi atti dell’indagine, gli inquirenti hanno disposto una consulenza tecnica sui telefoni della donna e del minorenne, affidata a un esperto informatico incaricato di ricostruire nel dettaglio le chat. Nel frattempo la vicenda ha avuto conseguenze anche sul piano familiare. Dopo la scoperta del tradimento, il matrimonio tra i genitori del 16enne è finito e in attesa di conoscere quali saranno gli sviluppi dell’indagine, il padre ha deciso di abbandonare il tetto coniugale e di andare a convivere con l’amante.

