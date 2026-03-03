Si addormenta sul tram a Firenze, 17enne trascinato fuori e violentato in strada: arrestato un uomo di 32 anni

Il giovane è stato trascinato fino a un cavalcavia. Il 32enne, con precedenti penali, è stato individuato grazie alle telecamere di video-sorveglianza

Si è addormentato sulla tramvia, frastornato dall’alcol, e al risveglio si è ritrovato sotto a un cavalcavia, in balia di uno sconosciuto che abusava di lui. È successo a un ragazzo di 17 anni che, dopo aver trascorso una nottata con gli amici a Firenze, è stato violentato da un 32enne del Marocco, in Italia da tre anni e con alle spalle una condanna per reati contro il patrimonio e diverse denunce. L’aggressore è stato fermato oggi – martedì 3 marzo – dalla polizia.

La ricostruzione

Tutto è successo il 13 febbraio scorso, nei pressi del parcheggio vicino al capolinea della linea T2, alla periferia del capoluogo toscano. Grazie alle telecamere di video-sorveglianza cittadine, il presunto aggressore è stato individuato e dovrà ora rispondere di violenza sessuale su minore. A denunciare l’aggressione è stato lo stesso 17enne che, dopo essere riuscito a fuggire alla violenza, ha chiamato i genitori e si è rivolto alle forze dell’ordine.

Le indagini

Le indagini delle autorità hanno ricostruito quanto accaduto mentre la vittima era incosciente: le telecamere hanno ripreso l’aggressore salire sul tram, avvicinarsi al 17enne e parlargli senza ottenere risposta. Nei pressi del parcheggio, alla periferia di Firenze, il 32enne ha trascinato il giovane fuori dal mezzo e, sorreggendolo per le braccia, lo ha condotto verso il cavalcavia sotto cui dormiva, luogo in cui è avvenuta la violenza. L’uomo, una volta identificato, è stato rintracciato e arrestato proprio sul luogo dell’aggressione.

Foto copertina: Olgapopova1 / Dreamstime