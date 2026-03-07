Trump: Stiamo facendo bene, distrutte 42 navi della Marina iraniana in 3 giorni – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 07 marzo 2026 "È stato un periodo piuttosto selvaggio, ma sta andando molto bene. Ho ricostruito l'esercito, l'ho ricostruito e lo ho reso davvero forte e la mia prima amministrazione insieme a molte altre cose che abbiamo fatto. Abbiamo avuto un ottimo primo semestre e ora lo stiamo sfruttando. Sfortunatamente, dobbiamo farlo. Ma è fantastico. Non esiste un esercito simile sulla Terra. Nemmeno vicino. E stiamo andando molto bene in Iran. Abbiamo distrutto 42 navi della Marina, alcune delle quali molto grandi, in tre giorni. Abbiamo messo fuori combattimento la loro aeronautica. Abbiamo interrotto le loro comunicazioni e tutte le telecomunicazioni sono scomparse. Non so come comunichino, ma immagino che avranno qualcosa. Sono solo cattive persone. Guardate al 7 ottobre e oltre il 7 ottobre, guarda tutti gli omicidi che hanno commesso nel corso degli anni per 47 anni. Doveva essere fatto", lo ha detto Donald Trump durante la riunione "Shield of Americas" che si sta tenendo a Miami insieme ai leader di diversi Paesi dell'America Latina. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev