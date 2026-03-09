Incendio alla stazione di Glasgow partito da un negozio di sigarette elettroniche, crolla la cupola del Forsyth Building – Il video
È scoppiato nel pomeriggio di domenica intorno alle 15.45 (ora locale), secondo quanto riporta la Bbc, un incendio, partito da un negozio di sigarette elettroniche accanto alla stazione centrale di Glasgow, in Scozia. La cupola dell’edificio vittoriano Forsyth Building, che si affaccia su Union Street e risale al 1851, è collassata dopo ore di fiamme. Sono intervenuti sul posto 18 mezzi del Servizio Antincendio e di Soccorso Scozzese (SFRS), con più di 60 pompieri all’opera. L’incendio è durato più di 13 ore.
Circolazione sospesa
Non sono stati segnalati feriti, ma la circolazione risulterà sospesa per tutta la giornata di lunedì. ScotRail ha infatti affermato che oggi nessun treno opererà in entrata o in uscita da Glasgow Central, la stazione più trafficata della Scozia, mentre verranno messi a disposizione mezzi di trasporto sostitutivi. Network Rail ha dichiarato, dopo un primo sopralluogo: «Allo stato attuale non abbiamo individuato danni significativi alla stazione. Valuteremo la situazione in modo completo alle prime luci dell’alba», ma che «non c’è alcuna stima sulla riapertura della stazione». Operativa solo la linea sotterranea, anche se non verranno effettuate fermate nella stazione centrale, mentre tutti i treni al livello superiore sono sospesi fino a nuovo avviso. Il primo ministro John Swinney ha dichiarato di essere «profondamente preoccupato» per quanto accaduto e ha esortato la popolazione a seguire i consigli dei servizi di emergenza.
I negozi coinvolti
Diversi gli esercizi commerciali coinvolti nel rogo, che è stato definito da alcuni testimoni alla Bbc «un inferno». Tra questi, il salone di parrucchieri Willow, che ha annunciato sui social la terribile notizia della distruzione dell’edificio e il bar Sexy Coffe Shop, che ha ringraziato i clienti più assidui per il supporto, annunciando che cercherà di riaprire prima possibile. Trasferiti anche in un altra struttura della città gli ospiti del vicino Voco Grand Central Hotel.