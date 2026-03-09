Incendio alla stazione di Glasgow partito da un negozio di sigarette elettroniche, crolla la cupola del Forsyth Building – Il video

Circolazione sospesa

Non sono stati segnalati feriti, ma la circolazione risulterà sospesa per tutta la giornata di lunedì. ScotRail ha infatti affermato che oggi nessun treno opererà in entrata o in uscita da Glasgow Central, la stazione più trafficata della Scozia, mentre verranno messi a disposizione mezzi di trasporto sostitutivi. Network Rail ha dichiarato, dopo un primo sopralluogo: «Allo stato attuale non abbiamo individuato danni significativi alla stazione. Valuteremo la situazione in modo completo alle prime luci dell’alba», ma che «non c’è alcuna stima sulla riapertura della stazione». Operativa solo la linea sotterranea, anche se non verranno effettuate fermate nella stazione centrale, mentre tutti i treni al livello superiore sono sospesi fino a nuovo avviso. Il primo ministro John Swinney ha dichiarato di essere «profondamente preoccupato» per quanto accaduto e ha esortato la popolazione a seguire i consigli dei servizi di emergenza.

I negozi coinvolti

Diversi gli esercizi commerciali coinvolti nel rogo, che è stato definito da alcuni testimoni alla Bbc «un inferno». Tra questi, il salone di parrucchieri Willow, che ha annunciato sui social la terribile notizia della distruzione dell’edificio e il bar Sexy Coffe Shop, che ha ringraziato i clienti più assidui per il supporto, annunciando che cercherà di riaprire prima possibile. Trasferiti anche in un altra struttura della città gli ospiti del vicino Voco Grand Central Hotel.