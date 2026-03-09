A Rozzano (Milano) un tram è fuoriuscito dai binari. Non è lo stesso modello di quello deragliato il 27 febbraio

Nessun ferito. Dopo la tragedia del 27 febbraio ci sono stati altri due incidenti: ma su veicoli diversi e per cause che non sembrano combaciare

Stamane, a Rozzano, comune al confine con Milano, una carrozza centrale di un tram della linea 15 è uscita dai binari all’altezza del centro commerciale Fiordaliso. Il mezzo stava procedendo a bassa velocità e fortunatamente non ci sono feriti. La linea è interrotta ed è stato istituito un servizio di autobus sostitutivi. Questo è il terzo episodio del genere, dopo il deragliamento di una vettura della linea 9 che ha provocato due morti e decine di feriti in viale Vittorio Veneto a Milano lo scorso 27 febbraio, e dell’incidente nella serata di sabato scorso, quando un tram della linea 12 senza passeggeri a bordo è uscito dai binari nella curva fra via Galvani e via Filzi, accanto alla stazione Centrale.

I tre episodi non sono collegati

Il tram deragliato stamane è un “Sirio“. Un modello diverso quindi dal tradizionale Tramlink della linea 9 e dal Jumbo della linea 12 che sabato sera è uscito dai binari. Quest’ultimo ha deragliato a causa di un bullone sulle rotaie. I tecnici Atm sono comunque al lavoro per stabilire che cosa sia accaduto a Rozzano ma i tre episodi non sono collegati. L’incidente dell’8 marzo ha acceso il dibattito sulla pulizia e sulla manutenzione ordinaria dei percorsi. Sulla tragedia del 27 febbraio invece il lavoro dei periti continua.

(immagine copertina Tgr Lombardia)