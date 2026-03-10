Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpFamiglia nel boscoGiorgia MeloniReferendum
Mattarella: Con social e AI tutto cambia, rimettere al centro la persona" – Il video

10 Marzo 2026 - 14:45 Redazione
(Agenzia Vista) Firenze, 10 marzo 2026 “I social hanno modificato il modo di comunicare, cambiando relazioni sociali e modo di operare anche nella vita politica. L’intelligenza artificiale sta modificando forme e modalità di lavoro e innumerevoli e ancora indefiniti aspetti della vita nel mondo. Un contributo fondamentale a una convivenza più giusta e più libera deve vedere protagonista il mondo della cultura e istituzioni come la Cesare Alfieri”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando a Firenze. Cesare Alfieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

