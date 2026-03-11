Baseball, l’impresa dell’Italia: batte gli Usa a Houston

A Houston la nazionale italiana di baseball guidata da Francisco Cervelli ha battuto per 8 a 6 gli Stati Uniti. Non è la prima volta

Un risultato storico. A Houston la nazionale italiana di baseball guidata da Francisco Cervelli ha battuto per 8 a 6 gli Stati Uniti. Non è la prima volta, ma mai gli Azzurri avevano battuto gli Usa composti da tutti major leaguer. La nazionale è andata avanti di otto punti grazie ai lanci di Lorenzen e ai fuoricampo di Teel Antonacci e Caglianone. Poi ha evitato la rimonta chiudendola con Weissert sul monte chiamato a eliminare Henderson e Judge, niente meno.

World Baseball Classic

Ora il percorso degli azzurri al World Baseball Classic prevede la partita con il Messico. La partita si è giocata alla presenza dell’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman J. Fertitta, originario di Houston e ospite della Nazionale al Daikin Park, e del console Mauro Lorenzini. La gara è cominciata con McLean, super prospetto dei New York Mets, autore di un ottimo 2025 all’esordio in MLB, che ha disposto a piacimento del box azzurro nel primo inning e per due eliminazioni nel secondo. Ma l’Italia in battuta ha dimostrato freschezza e potenza. Teel ha scaraventato all’esterno sinistro la fastball del pitcher dei Mets battendo il fuoricampo dell’1-0.

La partita

Poi Caglianone è stato colpito ed è andato in prima e, quando è toccato ad Antonacci, è un altro homer per una ripresa da tre punti che poi Lorenzen ha conservato al meglio, con una partita a dir poco impeccabile sul monte di lancio. Il mancino Yarbrough è andato sul monte statunitense nella parte alta del quarto inning, e Caglianone ha mostrato ai 30 mila del Daikin Park con il suo primo fuoricampo dal Classic, consentendo il punto anche a Teel che aveva usufruito di una base per ball ed è 5-0. Marinaccio chiude la ripresa a si arriva alla nona sull’8-5 per l’Italia. L’ultimo rilievo Usa è Miller e non sbaglia nulla. Crow-Armstrong batte il suo secondo fuoricampo (8-6). Toccano a Weissert gli ultimi due out, e sono pesantissimi, perché arrivano su Henderson e Judge. Ed è vittoria.