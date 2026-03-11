«Un missile ha appena colpito la nostra base ad Erbil, non ci sono vittime tra gli italiani». Il messaggio del ministro Crosetto letto in diretta tv – Il video

A riceverlo e leggerlo, durante la trasmissione Realpolitik su Rete4, il deputato di Alleanza, Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli

«Un missile ha appena colpito la nostra base ad Erbil, non so ancora con che esito. Non ci sono vittime tra il personale italiano». Questo il messaggio sms del ministro della Difesa, Guido Crosetto, letto dal deputato di Alleanza, Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, in diretta durante la trasmissione televisiva Realpolitik su Retequattro.

Contattato dall’Adnkronos, il ministro Crosetto ha poi confermato di aver parlato «personalmente» con il colonnello Stefano Pizzotti, comandante della base. «Stanno tutti bene», assicura. Anche il capo di stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, si è messo in contatto con la base.

La missione italiana a Erbil

Erbil è la capitale e la città più popolosa della Regione autonoma del Kurdistan in Iraq. La missione italiana presente fa parte dell’Operazione “Prima Parthica”, il contributo nazionale alla Coalizione Internazionale per il contrasto all’Isis. All’interno avviene anche l’addestramento dei curdi peshmerga. Agli inizi della guerra in Iran la zona è stata interessata da raid e alcuni attacchi missilistici avevano colpito l’area del complesso militare presso l’aeroporto di Erbil, dove hanno sede i nostri connazionali. I militari in quel caso furono messi in sicurezza nei bunker di Camp Singara e non furono segnalati feriti tra il nostro personale.