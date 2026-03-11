L’azienda di Marghera che licenzia tutti i 37 dipendenti per sostituirli con l’Ai

InvestCloud Italy, filiale italiana della società californiana attiva nel settore della tecnologia finanziaria, ha avviato le procedure per il licenziamento collettivo. La lettera dell'azienda e la protesta dei sindacati

Non è più soltanto una teoria, né un’ipotesi lontana dalla realtà italiana. Per anni l’idea che l’intelligenza artificiale potesse sostituire i lavoratori è rimasta un timore astratto. Oggi, però, questo scenario sta assumendo contorni sempre più concreti: alcune aziende iniziano a ridurre il personale mentre affidano parte delle attività e dei processi ai sistemi di IA. È quanto sta accadendo a InvestCloud Italy, filiale italiana della società californiana attiva nel settore della tecnologia finanziaria, che ha avviato le procedure per il licenziamento collettivo di tutti i 37 dipendenti della sede di Marghera, in provincia di Venezia. Una decisione – scrive La Nuova Venezia – motivata con un nuovo modello organizzativo del gruppo basato su sistemi integrati con l’IA che «non prevede il mantenimento di strutture locali autonome».

La lettera dell’azienda

In una lettera inviata a Federmeccanica, organizzazioni sindacali e Confindustria Veneto Est, l’azienda spiega che «l’attuale configurazione del business, sviluppata nel tempo secondo un modello fortemente distribuito in diversi Paesi e parzialmente basato su soluzioni adattate a livello locale, non risulta più compatibile con l’obiettivo di realizzare una piattaforma tecnologica integrata centrata su soluzioni basate sull’intelligenza artificiale». Nei prossimi giorni – scrive il Corriere della Sera – è prevista un’assemblea dei lavoratori per valutare quali strumenti normativi opporre alla decisione, anche attraverso il tavolo di crisi della regione Veneto.

I sindacati: «Una questione che riguarda tutte le aziende italiane»

Secondo i sindacati, il problema è più ampio e va oltre il singolo caso. «È indispensabile aprire «immediatamente un confronto istituzionale vero, a partire dal tavolo di crisi regionale», scrivono in una nota i segretari dei sindacati Cgil e Fiom Venezia. L’obiettivo «è tutelare tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori coinvolti e affrontare una questione che riguarda non solo una singola azienda, ma il modello di sviluppo che vogliamo costruire per questo territorio e per il Paese», concludono.

Foto copertina: Hakinmhan | Dreamstime