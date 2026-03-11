Torino e gli avvistamenti del bombardiere B-2 Usa, capace di trasportare armi nucleari

Notato sui cieli di Cafasse è usato per missioni importanti. Ed è capace di trasportare ordigni importanti , come le anti bunker GBU-57

L’allarme lo ha lanciato la pagina social “Welcome to Turin” corredando una foto con tanto di didascalia: «Avvistato un Jet militare B-2 Spirit sopra Torino». Lo scatto, secondo quanto ricostruito da Il Messaggero, sarebbe stato pubblicato sei giorni fa e non sarebbe, sin base ai commenti in rete, il primo avvistamento. Il jet Usa sarebbe avvistato più volte a Cafasse, nelle Valli di Lanzo. Con la guerra in Iran e l’attacco verso i paesi del Golfo in molti si chiedono perché transitasse su cieli italiani.

Cosa è un B-2

Il B-2, chiamato “bombardiere stealth” ed è uno dei velivoli più avanzati e costosi in campo militare. Progettato durante la Guerra Fredda, per aggirare i radar, può trasportare fino a 18-20 tonnellate di armamenti, inclusi ordigni convenzionali (come le bombe JDAM) e termonucleari. Ed è infine l’unico velivolo, finora, che può portare le GBU-57, capaci di distruggere bunker sotterranei.

La spiegazione

La presenza di questa tipologia di aereo ha una spiegazione, secondo Italmiradar, blog del settore che si occupa tra l’altro di tracciamento dei voli militari. Quattro bombardieri stealth B-2 Spirit dell’aeronautica militare statunitense hanno seguito una missione di attacco andata e ritorno dalla base aerea di Whiteman all’Iran i primi di marzo. Quello avvistato a Cafasse dovrebbe esser uno dei quattro.