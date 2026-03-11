Iran, attacco contro le strutture Usa in Medio Oriente e contro Israele – La diretta
Nel dodicesimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran ha lanciato un attacco contro le strutture Usa in Medio Oriente e contro Israele. Il canale israeliano 12 ha riportato diversi feriti negli attacchi iraniani vicino a Tel Aviv. Il ministero della Difesa dell’Arabia Saudita invece ha fatto sapere di aver intercettato sette missili balistici lanciati da Teheran. Intanto Israele ha attaccato la periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah. E l’esercito statunitense ha annunciato di aver distrutto 16 navi posamine iraniane «vicino allo Stretto di Hormuz».
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato l’Iran di significative «conseguenze militari» se avesse posato mine nello stretto, che è di fatto sotto il controllo di Teheran. Nuove esplosioni sono state udite nella notte tra martedì e mercoledì dai giornalisti dell’AFP a Teheran. Le detonazioni sono state udite nel nord e nell’ovest della capitale iraniana, già scossa da esplosioni in precedenza nella giornata.
Circa 140 soldati statunitensi sono rimasti feriti dall’inizio della guerra contro l’Iran, secondo il Pentagono, che afferma che la maggior parte ha riportato ferite lievi e otto sono ancora considerati feriti gravi. Le autorità statunitensi avevano precedentemente riferito di sette militari americani uccisi in Kuwait e Arabia Saudita. Nelle sue ultime cifre, il governo libanese riporta un totale di 759.300 sfollati. Quasi 500 persone sono state uccise da quando Hezbollah ha trascinato il paese nella guerra regionale con l’Iran il 2 marzo lanciando missili contro Israele.
Drone contro struttura diplomatica Usa
Un drone ha colpito una struttura diplomatica statunitense a Baghdad, in un attacco attribuito in via preliminare a milizie filo-iraniane. È quanto riferiscono fonti di sicurezza citate dai media locali. L’attacco ha preso di mira il Centro di Supporto Diplomatico di Baghdad, un grande complesso logistico utilizzato vicino all’aeroporto della capitale irachena e a diverse basi militari prese di mira nelle ultime settimane. Secondo quanto riportato, almeno sei droni sono stati lanciati contro il complesso. Cinque sono stati intercettati dai sistemi di difesa, mentre uno è atterrato vicino a una torre di guardia all’interno del complesso. Finora non sono stati segnalati feriti.
Attacco agli Emirati
L’Iran ha lanciato un attacco contro gli Emirati Arabi Uniti. «Le difese aeree stanno rispondendo a una minaccia di missili e droni da parte dell’Iran», ha avvertito il ministero della Difesa del Paese, esortando la popolazione a rimanere in casa. L’attacco missilistico lanciato stanotte dall’Iran contro obiettivi statunitensi e israeliani è stato «il più violento e intenso dall’inizio della guerra». Lo afferma la televisione pubblica di Teheran. L’attacco, secondo un comunicato dei Guardiani della Rivoluzione, è durato tre ore e ha preso di mira Tel Aviv sud, Gerusalemme ovest e Haifa. Sono stati attaccati anche «numerosi obiettivi statunitensi a Erbil», nel Kurdistan iracheno, e la base navale della Quinta Flotta statunitense in Bahrein, dicono i pasdaran.
Pasdaran: attaccate le basi americane in Bahrein e Iraq
I Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno affermato di aver attaccato con missili basi statunitensi in Bahrein e nel Kurdistan iracheno. Lo riferisce un comunicato dei pasdaran diffuso da Tasnim, l’agenzia stampa a loro affiliata. Nel dettaglio, secondo la nota, sarebbero state colpite la base della quinta flotta Usa in Bahrein e tre strutture in Iraq. Gli attacchi combinati vengono effettuati utilizzando missili Qadr, Kheibar Shekan e Khorramshahr. L’attacco missilistico, prosegue la comunicazione, dovrebbe durare almeno tre ore. L’Iran afferma di aver effettuato attacchi su larga scala contro obiettivi statunitensi e israeliani. Lo riporta Afp che cita come fonti media statali iraniani.
Iran: attacco di missili contro Israele
Le forze armate israeliane hanno riferito che nuovi missili iraniani sono stati lanciati verso il territorio di Tel Aviv. I sistemi di difesa sono operativi per intercettare la minaccia, aggiunge il comunicato pubblicato su Telegram dalle Idf. L’Idf ha «rilevato missili lanciati dall’Iran verso il territorio dello Stato di Israele. I sistemi difensivi sono operativi per intercettare la minaccia», scrive l’Idf segnalando che il Comando del Fronte Interno ha fatto scattare i segnali di emergenza sui telefoni cellulari della popolazione nelle aree interessate per raggiungere i rifugi. Forti esplosioni si sono sentite nel cielo di Tel Aviv durante l’ultimo attacco dall’Iran. L’allarme è suonato in buona parte del Paese facendo correre milioni di persone nei rifugi.