A Fiumicino grandina in pista, il tappeto bianco che sembra neve – Il video

12 Marzo 2026 - 15:05 Alba Romano
Il video diffuso su X. Per le abbondanti piogge infiltrazioni all'interno dei terminal 1 e 3. Ma i voli risultano regolari

«Un tappeto bianco. Sembra neve ma in realtà è grandine e ha invaso lo scalo aeroportuale di Fiumicino nell’ondata di maltempo che sta interessando alcune regioni d’Italia». Il video è stato diffuso su X da Marco M.M., meteorologo e appassionato del settore.

«All’aeroporto voli regolari»

Al post ha replicato anche l’Aeroporto di Fiumicino, facendo un resoconto della situazione: «Buongiorno, ti ringraziamo per la segnalazione e cogliamo l’occasione per precisare che a causa delle piogge di eccezionale intensità che si sono abbattute questa mattina su Roma e sul litorale si sono verificate alcune infiltrazioni d’acqua nei Terminal 1 e 3 dell’aeroporto di Fiumicino. Immediato l’intervento di una nostra task force composta da tecnici, ingegneri e personale di Adr Cleaning che ha provveduto al rapido ripristino delle aree interessate. Operatività dello scalo e voli sempre regolari».

