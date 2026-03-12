«Aspetto le dimissioni di Mattarella», la reazione di Giorgia Meloni davanti all’uomo sbucato sul palco: «Identificato dalla Digos» – Il video

L'uomo ha prima detto il suo nome alla presidente del Consiglio, poi le ha regalato un libro. A quel punto, con i microfoni accesi, ha parlato, lasciando la premier basita

Giorgia Meloni era appena salita sul palco del teatro Parenti di Milano, quando un uomo si è avvicinato indisturbato alla premier per darle un libro. Meloni stava per iniziare il suo intervento all’evento per il Sì al referendum, i microfoni erano già accesi mentre decine di smartphone e telecamere sono puntati su di lei.

Il libro e la frase sulle dimissioni di Mattarella

L’uomo, tale Orazio Musumeci, si avvicina a Meloni, si presenta: «Musumeci». E le consegna un libro. La premier ringrazia, per quanto già un po’ perplessa. L’uomo resta accanto a lei e a quel punto ne approfitta per dirle: «Aspetto le dimissioni di Mattarella». Poi si allontana rapido, mentre la premier rivolge lo sguardo basito alla platea.

Milano: al comizio per il Sì, #Meloni prima di iniziare a parlare viene interrotta da un uomo che le consegna il libro “Il tredicesimo presidente” e le dice: “Aspetto le dimissioni di Mattarella”. Imbarazzo della premier.



(📹 Giacomo Salvini, Il Fatto Quotidiano)@PolitikosIt pic.twitter.com/s2u1c9nr79 — Politikos (@politikosit) March 12, 2026

Chi è l’uomo che si è avvicinato a Meloni

Più tardi l’uomo, secondo l’Ansa, sarebbe stato identificato dalla Digos. Si tratterebbe di Orazio Maurizio Musumeci, già autore di una petizione su Change.org, oltre a vari post sui social in cui chiede la destituzione se non addirittura l’impeachment del presidente della Repubblica. Proprio sui social, Musumeci aveva annunciato il suo blitz sul palco del teatro Parenti. Autore del libro autoprodotto “Il tredicesimo presidente”, Musumeci millantava nel suo video che avrebbe avuto un «faccia a faccia con la presidente del Consiglio».