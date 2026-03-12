Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpFamiglia nel boscoGiorgia MeloniReferendum
POLITICAPunti di VistaVideo

Trump: Iran sull'orlo della sconfitta, sono al capolinea – Il video

12 Marzo 2026 - 22:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Usa, 12 marzo 2026 "Sono praticamente al capolinea. Non significa che il conflitto finirà immediatamente, ma non hanno più la Marina. Non hanno l'aeronautica. Non hanno difesa antiaereo, niente di niente. Non hanno sistemi di controllo. Stiamo semplicemente vagando liberamente in quel Paese. E ora esamineremo con attenzione lo Stretto. Lo Stretto è in ottima forma. Abbiamo distrutto tutte le loro barche. Hanno alcuni missili, ma non molti. Penso che siamo messi molto bene. Siamo in ottima forma. La cosa principale è che dobbiamo vincere", lo ha detto Trump parlando con i cronisti. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

«Chi è quel cogl** che continua a urlare?». La Russa dimentica il microfono acceso e insulta il senatore – Il video

2.

Giorgia Meloni al Parlamento: «L’Italia non è in guerra, disponibile a tavolo con l’opposizione». La replica: «È succube di Trump»

3.

«Sì mi ha chiamato», Sal Da Vinci e la telefonata di Giorgia Meloni. La sua verità sul referendum e “Per sempre sì”: che cosa si sono detti

4.

«Meloni ha telefonato a Sal Da Vinci», la premier su “Per sempre sì” prima del referendum: «È un bel regalo». L’idea per i comizi

5.

Nicola Gratteri tira in ballo anche Sal Da Vinci: «Ma lui voterà No». La frase in Tv scatena le polemiche: «Basta fake news» – Il video