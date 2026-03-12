Trump: Iran sull'orlo della sconfitta, sono al capolinea – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 12 marzo 2026 "Sono praticamente al capolinea. Non significa che il conflitto finirà immediatamente, ma non hanno più la Marina. Non hanno l'aeronautica. Non hanno difesa antiaereo, niente di niente. Non hanno sistemi di controllo. Stiamo semplicemente vagando liberamente in quel Paese. E ora esamineremo con attenzione lo Stretto. Lo Stretto è in ottima forma. Abbiamo distrutto tutte le loro barche. Hanno alcuni missili, ma non molti. Penso che siamo messi molto bene. Siamo in ottima forma. La cosa principale è che dobbiamo vincere", lo ha detto Trump parlando con i cronisti. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev