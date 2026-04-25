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Si presentano con bandiere ucraine al corteo del 25 aprile a Roma: Matteo Hallissey e Ivan Grieco aggrediti con spray al peperoncino – Il video

25 Aprile 2026 - 12:33 Stefania Carboni
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Il segretario di +Europa e dei Radicali finisce in ambulanza. Con lui l'autore di Pulp. Calenda dalla loro parte: «Violenza dei fascisti rossi putiniani»

«Siamo stati aggrediti brutalmente al corteo del 25 aprile da militanti di Cambiare Rotta. Ci hanno spruzzato spray al peperoncino negli occhi e strappato e tolto le bandiere dell’Ucraina, che avevano portato in piazza come ogni anno insieme a quelle della Palestina», queste le parole di Matteo Hallissey, Presidente di Radicali Italiani e +Europa. «Sono dovute intervenire le forze dell’ordine e un’ambulanza per soccorrere me, l’inviato di Pulp Podcast Ivan Grieco e altri compagni radicali, tra cui il Segretario Filippo Blengino. In una festa come quella della Liberazione è inammissibile ci sia spazio per questi gruppi violenti e incapace di tollerare la diversità in una piazza che dovrebbe essere inclusiva e aperta, nel ricordo dei partigiani e a sostegno di tutti i popoli che ancora oggi si difendono», dichiara in una nota. Il gruppo si era presentato al corteo romano all’altezza della Piramide Cestia, quando è stato aggredito. Una tensione che solo le forze dell’ordine sono riuscite a dipanare.

Calenda dalla loro parte: «Basta piazze governate dai fascisti putiniani»

«Fascisti rossi a Roma cacciano dal corteo le bandiere ucraine. Vergogna! 650 tra droni e missili russi hanno colpito l’Ucraina ieri. Siete indegni di parlare di resistenti e partigiani. Chiedo un’immediata presa di distanze della sinistra parlamentare. Basta piazze governate dai fascisti putiniani», ha dichiarato sui social il presidente di Azione, Carlo Calenda.

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