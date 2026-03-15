Paralimpiadi, straordinario Giacomo Bertagnolli: vince l’oro nello slalom

Per l'atleta si tratta della quinta medaglia ai Giochi paralimpici di Milano-Cortina 2026

Giacomo Bertagnolli, insieme alla guida Andrea Ravelli, ha centrato un’altra impresa sulle nevi di Cortina d’Ampezzo, conquistando la medaglia d’oro nello slalom paralimpico. Successo che conferma l’ottimo stato di forma dell’atleta trentino, protagonista assoluto della competizione.

Quinto podio per Bertagnolli

Per Bertagnolli si tratta del quinto podio in altrettante gare in questa edizione dei Giochi, un percorso impeccabile che lo ha portato a festeggiare anche la seconda vittoria personale. Con questo risultato, il suo bottino in carriera sale a 13 medaglie paralimpiche.

Bronzo a Romele nella 20 km di fondo

L’azzurro Giuseppe Romele vince la medaglia di bronzo nello Sci di fondo Paralimpico Individuale 20 km uomini sitting alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, 15 marzo 2026 | ANSA

Nelle scorse ore è arrivato anche un altro importante risultato per l’Italia. Giuseppe Romele ha conquistato la medaglia di bronzo nella 20 km di fondo categoria sitting. L’azzurro ha chiuso la gara alle spalle del russo Ivan Golubkov e del cinese Zhongwu Mao. Con questo podio, il medagliere italiano alle Paralimpiadi sale a quota 15.