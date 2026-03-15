Paralimpiadi, straordinario Giacomo Bertagnolli: vince l’oro nello slalom
Giacomo Bertagnolli, insieme alla guida Andrea Ravelli, ha centrato un’altra impresa sulle nevi di Cortina d’Ampezzo, conquistando la medaglia d’oro nello slalom paralimpico. Successo che conferma l’ottimo stato di forma dell’atleta trentino, protagonista assoluto della competizione.
Quinto podio per Bertagnolli
Per Bertagnolli si tratta del quinto podio in altrettante gare in questa edizione dei Giochi, un percorso impeccabile che lo ha portato a festeggiare anche la seconda vittoria personale. Con questo risultato, il suo bottino in carriera sale a 13 medaglie paralimpiche.
Bronzo a Romele nella 20 km di fondo
Nelle scorse ore è arrivato anche un altro importante risultato per l’Italia. Giuseppe Romele ha conquistato la medaglia di bronzo nella 20 km di fondo categoria sitting. L’azzurro ha chiuso la gara alle spalle del russo Ivan Golubkov e del cinese Zhongwu Mao. Con questo podio, il medagliere italiano alle Paralimpiadi sale a quota 15.