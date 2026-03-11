Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpFamiglia nel boscoGiorgia MeloniReferendum
SPORTDisabilitàGermaniaOlimpiadiOlimpiadi 2026Repubblica CecaRussiaSci alpinoVideo

Tensione alle Paralimpiadi: atleti si rifiutano di festeggiare i medagliati russi durante l’inno. Il gesto dei tedeschi e dei cechi – Il video

11 Marzo 2026 - 18:50 Stefania Carboni
embed
paralimpiadi russi protesta
paralimpiadi russi protesta
Tante le forme di protesta: dalla foto rifiutata, al mancato berretto tolto durante l'inno dell'avversario

I russi continuano a guadagnare medaglie alle Paralimpiadi di Milano-Cortina. Le gare di sci di fondo a Tesero, in Val di Fiemme (10 km sitting maschile e visual impaired femminile), sono state vinte da Ivan Golubkov e Anastasiia Bagiian, quest’ultima già oro nella sprint martedì 10 marzo. Successi che hanno scatenato le reazioni dei colleghi sportivi delle altre nazioni, come quella dei cechi e tedeschi. Ieri gli atleti di Berlino, hanno rifiutato le foto con i russi, li hanno schivati ​​durante la cerimonia di premiazione e, quando è stato suonato l’inno russo hanno tenuto il cappello. Più o meno la stessa scena che si è ripetuta anche oggi, da parte dei cechi.

La protesta dei cechi

Al podio della 10 km visual impaired femminile, mentre Bagiian saliva al primo posto, la coppia della Repubblica Ceca formata da Simona Bubenickova e dalla guida David Srutek, argento non ha tolto il cappello e ha rifiutato i saluti di rito dopo la premiazione. La Repubblica Ceca aveva boicottato la cerimonia di Verona in contrasto al ritorno di Mosca ai Giochi Olimpici. Qui nel video si mostra lo scarso entusiasmo durante l’inno russo.

Articoli di SPORT più letti
1.

Champions, incubo Kinsky: tre gol subiti e sostituito dopo 17 minuti. Il portiere del Tottenham esce dal campo in lacrime – I video

2.

Il tifoso che stacca la spina al Var durante la partita – Il video

3.

Paralimpiadi, l’ucraino Murashkovskyi vince l’argento nel biathlon e ringrazia ChatGPT: «È stato il mio coach»

4.

La ribellione delle calciatrici iraniane che si rifiutano di cantare l’inno e l’appello di Reza Pahlavi: «L’Australia le aiuti, non le faccia tornare»

5.

«Cristiano Ronaldo è scappato», la fuga da Riad dopo l’attacco iraniano. La rotta del jet privato: così ha messo in salvo la famiglia

leggi anche
ranucci karaoke venditti
CULTURA & SPETTACOLO

Ranucci canta “Roma Roma” e la dedica allo juventino Giletti – Il video

Di Ugo Milano
Nazionale calcio Iran
SPORT

L’Iran non andrà ai Mondiali negli Usa, la reazione di Teheran «per l’uccisione del nostro leader». Cosa succede ora: chi si può qualificare

Di Giovanni Ruggiero
battibecco sinner tifoso indian wells video
SPORT

Dagli spalti provoca Sinner, Jannik mai visto così furioso. La reazione a Indian Wells: cosa gli ha urlato – Il video

Di Ugo Milano