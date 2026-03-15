Pasqua più cara anche nel 2026: aumentano uova di cioccolato, colombe e voli. Ecco quanto ci costeranno le feste

La guerra in Medio Oriente rischia di provocare ulteriori fiammate dei prezzi. E intanto le associazioni dei consumatori cominciano a fare i primi calcoli

Una volta è per l’inflazione, un’altra per il cambiamento climatico, un’altra ancora per le tensioni geopolitiche. Fatto sta che anche quest’anno sarà l’ennesima Pasqua di rincari. Peraltro, con il rischio di ulteriori fiammate dei prezzi dovute alla guerra in Medio Oriente. Dai trasporti alle uova, le associazioni di consumatori calcolano gli aumenti per le prossime feste e il quadro che emerge non fa sperare bene.

Sale il prezzo delle uova di Pasqua

Per le uova di Pasqua si registrano aumenti significativi, nonostante i prezzi internazionali della cioccolata siano in calo: «Nei supermercati e nei negozi alimentari, al netto di offerte e promozioni, si registrano ritocchi al rialzo rispetto allo scorso anno che vanno dal +6% fino a raggiungere per alcuni marchi il +10%», spiega il Codacons. Secondo l’associazione, «al chilo il prezzo di un uovo di cioccolato di marca industriale può arrivare a superare nel 2026 i 77 euro, contro i 70 euro dello scorso anno. A seconda delle dimensioni, della marca e della linea prescelta (se per adulti o per bambini), il costo di un uovo di cioccolato venduto nelle catene della grande distribuzione va dai 7 fino ai 22 euro. Per quelle artigianali il prezzo medio varia tra i 30 e i 40 euro, mentre per le uova gourmet si arriva a superare anche i 100 euro a pezzo».

Più contenuti i rincari sulle colombe

Va leggermente meglio per le colombe, con rincari che oscillano intorno al 3% e prezzi di quelli industriali compresi tra i 5 e i 15 euro. Quelle farcite, invece, arrivano anche fino a 20 euro. «Ma gli aumenti delle classiche uova al cioccolato – fa notare il Codacons – si registrano nonostante le quotazioni del cacao siano sensibilmente diminuite a circa 3.300 dollari la tonnellata contro il record di 12mila dollari di fine 2024. Questo avviene perché «uova e prodotti dolciari a base di cioccolato venduti oggi nei negozi sono stati realizzati col cacao acquistato in precedenza dalle industrie alimentari a prezzi sensibilmente più alti rispetto a quelli odierni, e i produttori devono ancora smaltire le quantità di materia prima acquisite durante le quotazioni record: per questo motivo, nonostante il tonfo del cacao, i listini al dettaglio delle uova di Pasqua non hanno registrato alcuna diminuzione».

Il caro trasporti contagia anche aerei e treni

Non va meglio per i trasporti, e non solo per chi si sposta in macchina e deve fare i conti con il caro carburante. «Nonostante manchino ancora 20 giorni alla Pasqua – spiega Assoutenti – «i prezzi dei voli risultano già molto elevati al punto che partendo venerdì 3 aprile e tornando martedì 7 aprile, la spesa minima parte da 418 euro per la tratta Genova-Catania, 343 euro per andare da Milano a Crotone, 324 euro da Roma a Reggio Calabria (308 euro se si parte da Milano)». Prezzi che, peraltro, non includono il bagaglio a mano o la scelta del posto a sedere. Stessa situazione anche per i treni: «Un viaggio di sola andata (3 aprile) su un treno alta velocità, acquistandolo oggi, costa almeno 185 euro per andare con Italo da Torino a Reggio Calabria, 175 euro partendo da Milano. Con Trenitalia – continua Assoutenti – servono 120 euro da Milano a Lecce, 116 euro da Torino a Bari, 96 euro da Venezia a Lecce, 92 euro da Genova a Salerno. Si tratta di tariffe destinate a salire ulteriormente nei prossimi giorni, come effetto della maggiore domanda da parte dei cittadini che vogliono tornare a casa durante le feste».

Foto copertina: ANSA/Angelo Carconi