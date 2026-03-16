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Ragazzo di 16 anni violentato in metro a Roma mentre va a scuola, arrestato un 60enne: «Approfittava del vagone affollato»

16 Marzo 2026 - 14:10 Alba Romano
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Bloccato dai carabinieri in flagranza. All'uomo sono stati contestati sei episodi di violenza sessuale

Ogni mattina prendeva la linea C della metropolitana di Roma per raggiungere la scuola e, sui vagoni, incontrava un uomo che tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo lo avrebbe avvicinato e molestato almeno sei volte, nonostante sul convoglio fossero presenti decine di passeggeri. Per questo motivo, un 60enne è stato arrestato e posto ai domiciliari con l’accusa di «violenza sessuale aggravata». A denunciare gli abusi ripetuti durante il tragitto del treno, all’altezza del Pigneto e di Centocelle, è stato lo stesso 16enne. In un caso – scrive il Corriere della Sera – è anche intervenuto il padre, che a un certo punto ha deciso di accompagnare il figlio e ha fotografato il maniaco con il telefonino inviando quindi l’immagine ai carabinieri. 

La ricostruzione e la denuncia: «Mi guardava e rideva»

In base al capo di imputazione l’arrestato «con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, approfittando dell’affollamento dei passeggeri» si avvicinava al ragazzino, che utilizzava la metro per andare a scuola, costringendolo «con violenza a subire atti sessuali». «Mi guardava e rideva», ha detto la vittima agli inquirenti. In pratica il molestatore lo attendeva ogni giorno, probabilmente dopo aver capito orari e spostamenti del ragazzo, e una volta individuato il vagone sul quale si trovava saliva dalla banchina per continuare con le violenze sessuali. Il 60enne è stato arrestato in flagranza di reato a bordo della metropolitana.

Foto copertina: PEXELS/ VINICIUS PIMENTA

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