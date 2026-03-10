I tre fratelli condannati per traffico sessuale: «Hanno drogato e stuprato decine di vittime per anni»

Oren Alexander, 38 anni, Tal Alexander, 39 anni, e Alon Alexander, 38 anni, ora rischiano l'ergastolo

Hanno drogato e stuprato decine di vittime femminili per anni. Sfruttando la loro ricchezza e la posizione di due di loro: agenti immobiliari a New York. Oren Alexander, 38 anni, Tal Alexander, 39 anni, e Alon Alexander, 38 anni, ora rischiano l’ergastolo. «Questo verdetto non può annullare gli effetti degli atroci abusi subiti dalle numerose vittime degli Alexander, ma invia un messaggio: i newyorkesi vogliono porre fine al traffico sessuale in tutte le nostre comunità», ha dichiarato il procuratore degli Stati Uniti di Manhattan Jay Clayton. Howard Srebnick, avvocato di Alon Alexander, ha annunciato ricorso .

Predatori sessuali

Oren e Tal Alexander hanno co-fondato l’agenzia di intermediazione immobiliare di lusso Official, mentre Alon Alexander era dirigente di una società di sicurezza privata. Tal Alexander è stato accusato di sette capi d’accusa in totale, mentre i suoi fratelli gemelli Oren e Alon ne hanno sei.

Nel corso di un processo durato sei settimane presso la corte federale di Manhattan, 11 donne hanno testimoniato che uno o più dei fratelli avevano abusato sessualmente di loro. Nella sua arringa finale del 3 marzo il pubblico ministero Andrew Jones ha affermato che i fratelli si sono travestiti da festaioli, ma in realtà erano dei predatori.

Il copione

«Hanno usato un copione coerente per adescare, isolare e violentare le loro vittime», ha detto Jones. «L’hanno fatto con insensibilità e un perverso senso di orgoglio». Gli avvocati difensori hanno sostenuto che gli incontri sessuali in questione erano consensuali. I tre fratelli sono stati arrestati nel dicembre 2024 e da allora sono incarcerati presso il Metropolitan Detention Center di Brooklyn. Ogni fratello ha il proprio team di difesa legale. Tra gli avvocati di Oren Alexander figurano Marc Agnifilo e Teny Geragos, che l’anno scorso hanno difeso il rapper e magnate della musica Sean “Diddy” Combs al processo per traffico sessuale. Combs sta scontando una condanna a quattro anni di carcere dopo essere stato condannato per accuse di prostituzione, ma è stato assolto dalle accuse più gravi che avrebbero potuto costargli l’ergastolo.

I racconti

Invitate in viaggio dopo aver incontrato i fratelli a feste o su app di incontri, le vittime hanno raccontato di credere di essere state drogate prima di essere aggredite. L’accusa, tuttavia, ha dovuto ritirare due accuse dopo che una querelante si è rifiutata di testimoniare, intimidita dalle tattiche della difesa. Da soli, insieme e con altri, i fratelli Alexander sono stati accusati di «aver praticato sfruttamento sessuale, tra cui somministrazione di droghe, aggressioni sessuali e stupri ripetuti a decine di vittime di sesso femminile». «Hanno offerto esperienze, viaggi e sistemazioni di lusso per attrarre e sedurre le donne, e poi, in diverse occasioni, hanno violentato e aggredito sessualmente coloro che vi hanno preso parte», secondo l’ufficio del procuratore, che li ha anche accusati di aver procurato vari tipi di droghe per sottomettere le loro vittime.