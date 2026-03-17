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Convegno 'Voce al Caregiver', Ilaria Cucchi: Stato assente, cittadini si sostituiscono a istituzioni – Il video

17 Marzo 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2026 "Sentite la mia voce particolarmente provata rispetto a come siete abituati a sentirmi, perché proprio in questo momento stanno parlando i diretti interessati, i caregiver. Ci stanno raccontando un mondo che molto spesso passa sotto silenzio, del quale non si parla abbastanza. Una di loro ha fatto un’affermazione molto forte: ha detto 'noi non sentiamo il nostro corpo'. Queste persone dedicano la loro vita ogni minuto delle loro giornate, e anche delle loro nottate, ai familiari che sono costretti ad assistere. E di fatto, anche in questo caso, le persone, i cittadini, si sostituiscono allo Stato lì dove lo Stato è, direi, totalmente assente."", così Ilaria Cucchi senatrice di Avs a margine del convegno 'Voce al Caregiver' al Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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