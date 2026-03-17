L’allarme della Corte dei conti del Lazio per la «crisi bellica»

Il procuratore regionale Rebecchi ha sottolineato che il Pnrr non ha «dispiegato gli effetti sperati» sull'economia italiana

Arriva anche dalla Corte dei conti l’allarme per la crisi economica italiana che potrebbe arrivare dal conflitto nel Golfo Persico. A parlare di «significative criticità in termini di sviluppo, di occupazione, di tutela sanitaria e sociale», è il procuratore regionale della Corte dei Conti del Lazio, Paolo Luigi Rebecchi all’inaugurazione dell’anno giudiziario locale. «Il contesto socioeconomico complessivo è caratterizzato da varie crisi, finanche di natura bellica, che sono tuttora in pieno svolgimento a livello europeo ed internazionale e che comportano un aumento generale dell’insicurezza con conseguenti rilevanti di carattere economico e con possibile rilevante compressione dei finanziamenti alla spesa sociale, sanitaria e produttiva», ha scritto nella sua relazione.



Il mancato sviluppo post Pnrr

Secondo il procuratore del Lazio le criticità dipendono anche dal fatto che gli investimenti arrivati dal Pnrr «non hanno dispiegato gli effetti sperati», sebbene «tutte le amministrazioni pubbliche nazionali sono state chiamate ad uno sforzo intenso e prolungato». L’appello a questo punto è per «una sana gestione delle risorse pubbliche» che «costituisce un’esigenza ugualmente prioritaria alla cui realizzazione la Corte dei conti, nell’esercizio delle sue funzioni di controllo e di giurisdizione deve apportare il proprio contributo, che deve essere esso stesso anche efficiente ed efficace, oltre che economico».

