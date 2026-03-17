Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpFamiglia nel boscoGiorgia MeloniReferendum
ECONOMIA & LAVOROCrisi Usa - IranGoverno MeloniIranIsraelePnrrUSA

L’allarme della Corte dei conti del Lazio per la «crisi bellica»

17 Marzo 2026 - 13:19 Sara Menafra
embed
corte conti
corte conti
Il procuratore regionale Rebecchi ha sottolineato che il Pnrr non ha «dispiegato gli effetti sperati» sull'economia italiana

Arriva anche dalla Corte dei conti l’allarme per la crisi economica italiana che potrebbe arrivare dal conflitto nel Golfo Persico. A parlare di «significative criticità in termini di sviluppo, di occupazione, di tutela sanitaria e sociale», è il procuratore regionale della Corte dei Conti del Lazio, Paolo Luigi Rebecchi all’inaugurazione dell’anno giudiziario locale. «Il contesto socioeconomico complessivo è caratterizzato da varie crisi, finanche di natura bellica, che sono tuttora in pieno svolgimento a livello europeo ed internazionale e che comportano un aumento generale dell’insicurezza con conseguenti rilevanti di carattere economico e con possibile rilevante compressione dei finanziamenti alla spesa sociale, sanitaria e produttiva», ha scritto nella sua relazione.

Il mancato sviluppo post Pnrr

Secondo il procuratore del Lazio le criticità dipendono anche dal fatto che gli investimenti arrivati dal Pnrr «non hanno dispiegato gli effetti sperati», sebbene «tutte le amministrazioni pubbliche nazionali sono state chiamate ad uno sforzo intenso e prolungato». L’appello a questo punto è per «una sana gestione delle risorse pubbliche» che «costituisce un’esigenza ugualmente prioritaria alla cui realizzazione la Corte dei conti, nell’esercizio delle sue funzioni di controllo e di giurisdizione deve apportare il proprio contributo, che deve essere esso stesso anche efficiente ed efficace, oltre che economico».

Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

Peter Thiel: chi c’era ieri a Roma per l’Anticristo

2.

Sette italiani su dieci non prendono i mezzi pubblici: siamo penultimi in Europa. L’allarme su traffico, smog e costi sanitari

3.

La guerra in Iran e le cattive notizie per chi vuole aprire un mutuo

4.

Prima i figli di medici, avvocati e architetti nel nuovo studentato di Milano. Così i posti sono già prenotati dopo le Olimpiadi: i prezzi delle camere

5.

Giancarlo Devasini è il nuovo uomo più ricco d’Italia: chi è l’imprenditore che ha superato anche Ferrero e a quanto ammonta il suo patrimonio

leggi anche
ali larijari chi è
ESTERI

Chi è Ali Larijani, il segretario del Consiglio di Sicurezza iraniano dato per morto da Israele

Di Anna Clarissa Mendi
Luigi Di Maio
ESTERI

Il Fatto quotidiano: «Dov’è finito Luigi Di Maio? Il rappresentante Ue nel Golfo è sparito dall’inizio della guerra»

Di Alba Romano
mojtaba khamenei fuga russia gay coma
ESTERI

Che fine ha fatto Mojtaba Khamenei?

Di Alessandro D’Amato