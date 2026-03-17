Passeggiate con il cane in campagna, in Gran Bretagna arrivano multe più salate per chi disturba gli animali

Dal 18 marzo scattano sanzioni illimitate e sequestri se i cani disturbano il bestiame: la nuova legge rafforza le tutele per gli allevatori

Passeggiare con il proprio cane nelle campagne britanniche diventerà più rischioso per chi non rispetta le regole. Da mercoledì 18 marzo entrerà infatti in vigore il Protection of Livestock Amendment Act 2025, la riforma che aggiorna la storica legge del 1953 sulla protezione degli animali da allevamento. La normativa, approvata dal governo laburista, introduce sanzioni più severe e nuovi poteri per la polizia con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cosiddetto livestock worrying, cioè quando un cane attacca, insegue o disturba animali da allevamento. Secondo un sondaggio condotto nel 2025 tra gli agricoltori, l’87% degli allevatori ovini ha registrato episodi in cui cani hanno inseguito o aggredito il bestiame. Per le autorità britanniche il problema è diventato sempre più diffuso negli ultimi anni a causa dell’aumento sia del numero di capi allevati sia delle persone che frequentano la campagna con i propri cani.

Multe illimitate e possibili sequestri

La novità che ha attirato maggiore attenzione riguarda l’entità delle sanzioni. La legge sostituisce il precedente tetto massimo di 1.000 sterline con una multa potenzialmente illimitata, pensata come forte deterrente contro i comportamenti irresponsabili. Un altro punto centrale è l’ampliamento dei poteri di intervento delle forze dell’ordine. La polizia potrà sequestrare e trattenere un cane se ritiene che esista il rischio di nuovi attacchi o episodi di disturbo verso il bestiame. Gli agenti potranno inoltre entrare e perquisire locali per identificare o recuperare l’animale coinvolto e avranno la possibilità di prelevare campioni biologici e impronte sia dal cane sia dagli animali interessati, così da raccogliere prove utili alle indagini. Nel caso in cui un tribunale disponga il sequestro dell’animale, il proprietario potrà essere obbligato anche a sostenere tutte le spese legate alla custodia e alla detenzione del cane.

Reato anche senza contatto fisico

La legge chiarisce inoltre un aspetto spesso sottovalutato: non è necessario che il cane morda o ferisca il bestiame per commettere un reato. Anche inseguire o spaventare gli animali può provocare conseguenze gravi. Lo stress e la paura, spiegano le autorità, possono causare ferite, aborti negli animali gravidi o addirittura la morte del bestiame. Per gli allevatori l’impatto economico può essere significativo. Secondo stime del settore assicurativo rurale, nel 2025 i danni causati dagli attacchi dei cani al bestiame nel Regno Unito hanno raggiunto circa 1,95 milioni di sterline, con un aumento del 10% rispetto all’anno precedente.

La legge si estende anche a strade e sentieri

La riforma amplia anche l’ambito di applicazione della normativa. Il reato non riguarda più soltanto gli episodi che avvengono nei pascoli recintati, ma anche quelli che si verificano su strade e sentieri pubblici. Un’altra novità è l’aggiornamento della lista degli animali protetti. Tra questi rientrano ora anche i camelidi, come lama e alpaca, diventati negli ultimi anni una presenza sempre più comune nelle fattorie britanniche. La normativa distingue inoltre in modo più esplicito tra attacco vero e proprio e disturbo del bestiame, per evidenziare la gravità dei casi più violenti.

Una tutela anche per i proprietari

Nonostante l’inasprimento delle sanzioni, la legge introduce anche una nuova linea di difesa per i proprietari di cani. Chi possiede l’animale potrà essere esentato da responsabilità se dimostra che il cane era sotto la custodia di un’altra persona senza il suo consenso al momento dell’infrazione, ad esempio nel caso in cui l’animale fosse stato rubato. Il governo britannico ha comunque precisato che l’obiettivo della riforma non è limitare le passeggiate con i cani, ma promuovere un accesso più responsabile alla campagna. Le linee guida del Countryside Code raccomandano infatti di tenere sempre il cane al guinzaglio in presenza di animali da allevamento e di prestare attenzione alla segnaletica locale. L’intento, spiegano le autorità, è permettere alle persone di continuare a godersi la campagna senza mettere a rischio il benessere degli animali e il lavoro quotidiano degli agricoltori.