Stati Generali dell'economia della salute, Attilio Fontana: Lombardia eccellenza mondiale – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 16 marzo 2026 "È un momento in cui bisogna avere il coraggio di incidere in maniera sostanziale sulla… sull'organizzazione sanitaria. Ci rendiamo conto nella nostra regione, che sicuramente è un modello, che sicuramente dimostra giorno dopo giorno la propria eccellenza — anche le ultime recenti classifiche che sono state pubblicate dimostrano che i nostri ospedali sono i migliori e tra i migliori addirittura al mondo, tre sono fra i primi cento al mondo — ha bisogno di un'opera di svecchiamento della organizzazione, perché bisogna rendersi conto che sono cambiate le condizioni della popolazione, che la cronicità è diventata la più presente situazione alla quale si deve dare una risposta, perché ci sono nuove tecnologie che possono agevolare e migliorare le richieste dei cittadini", così il Presidente della regione Lombardia Attilio Fontana alla presentazione degli Stati Generali dell'Economia della salute, evento in programma a Varese dal 19 al 21 marzo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev