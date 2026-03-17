La piccola svolta del petrolio (in Ucraina): l’oleodotto Druzhba sarà riparato. Arriva l’ok di Zelensky. Dentro ci passa il greggio russo

L'Ue ha offerto a Kiev supporto tecnico e finanziamenti. In giornata la minaccia del primo ministro ungherese Orbán che aveva irritato Bruxelles: «Niente petrolio? Niente denaro, è semplice»

C’è un piccolo tassello che, in un mondo che ha gli occhi puntati sulla guerra contro l’Iran e la crisi del petrolio nel Golfo, non è da poco. Ed è stato inserito solo oggi nel puzzle del conflitto russo-ucraino. Il numero uno di Kiev Volodymyr Zelensky ha accettato la riparazione dell’oleodotto Druzhba, danneggiato dalla guerra. Un punto su cui si erano create tensioni geopolitiche.

L’importanza di Druzhba

Costruito negli anni ’60, Druzhba è uno degli oleodotti più lunghi al mondo (circa 4.000 km). Collega la Russia centrale alle raffinerie di Polonia, Germania, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca. Gli attacchi del 27 gennaio l’hanno danneggiato, portando all’interruzione delle forniture di greggio a Ungheria e Slovacchia. Il Presidente della Commissione europea e il Presidente del Consiglio europeo hanno avviato intense discussioni con gli Stati membri e l’Ucraina per la sua riattivazione. L’Ue ha offerto a Kiev supporto tecnico e finanziamenti. E gli ucraini hanno accolto e accettato l’offerta. A dare la buona notizia è stato oggi il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.

Zelensky e la minaccia di Orbán: «Niente petrolio? Niente denaro, è semplice»

«I lavori di riparazione sulla soluzione di bypass sono in fase di completamento. Prevediamo che entro circa un mese e mezzo la stazione di pompaggio di Brody ripristinerà la capacità tecnica. Ciò garantirà il pieno ripristino dei flussi, ovviamente in assenza di ulteriori attacchi da parte della Russia», ha detto Zelensky in una lettera indirizzata alle presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e a Costa. «Ma vorrei anche sottolineare – aggiunge – che, nonostante i ripetuti attacchi massicci contro le infrastrutture degli oleodotti, l’Ucraina rimane in grado di offrire percorsi alternativi per il transito di petrolio greggio non russo verso i paesi dell’Europa centrale e orientale». «Le accuse secondo cui l’Ucraina starebbe deliberatamente ostacolando il trasporto di petrolio attraverso l’oleodotto Druzhba sono infondate. L’interruzione è il risultato dei recenti attacchi terroristici russi contro l’oleodotto e le infrastrutture circostanti», ha aggiunto Zelensky. Il riferimento è alle parole del primo ministro ungherese Viktor Orbán. In un video diffuso sui suoi canali social aveva messo in dubbio il suo ok al nuovo pacchetto di finanziamenti verso Kiev, in caso di mancata riparazione. «Niente petrolio? Niente denaro, è semplice», aveva tuonato. Dichiarazioni che avevano irritato l’Ue con una chiamata di Costa verso l’ungherese e l’invito a mantenere gli impegni presi finora.