Precipita cabinovia sulle Alpi svizzere, le immagini shock da Engelberg. Le raffiche di vento a 130 km/h e le scintille: cosa è successo – Il video

Ancora da chiarire il numero di passeggeri a bordo della cabinovia al momento dell'incidente. Almeno una donna sarebbe rimasta ferita, mentre la polizia ha chiarito che l'area è difficile da raggiungere anche per i soccorsi

Una cabina della linea Xpress Trübsee-Stand è precipitata questa mattina nel comprensorio sciistico di Engelberg, nel Canton Nidvaldo, al centro della Svizzera. I video diffusi da testimoni mostrano la telecabina rotolare lungo un pendio innevato, ribaltandosi più volte. Secondo quanto riporta il sito svizzero Blick, almeno una persona sarebbe rimasta gravemente ferita: un testimone ha raccontato che i soccorritori hanno tentato la rianimazione per circa trenta minuti, descrivendo la scena come «scioccante». Il direttore degli impianti ha confermato l’incidente alla Srf, la tv pubblica svizzera in lingua tedesca, senza fornire dettagli sul numero di passeggeri a bordo.

Cosa ha causato l’incidente sulla funivia del Titlis

Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma il forte vento avrebbe contribuito in modo determinante a provocare l’incidente. Secondo i dati di MeteoSvizzera, nella zona si registravano raffiche fino a 80 km/h, con punte di 130 km/h nelle aree più esposte. Un testimone ha riferito che poco prima dell’incidente «c’è stato uno strappo, il cavo si è mosso e la cabina è precipitata». La polizia cantonale ha confermato l’incidente, precisando che l’area è difficile da raggiungere: sul posto è stato inviato un elicottero per supportare i soccorsi. La linea coinvolta è al momento chiusa e quasi tutti gli impianti del comprensorio del Titlis risultano sospesi.