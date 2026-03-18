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Colazione di Lavoro al Quirinale con Mattarella e Meloni in vista del Consiglio Europeo – Il video

18 Marzo 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 18 marzo 2026 Si è svolta al Quirinale la tradizionale colazione di lavoro presieduta dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, in vista dell’imminente Consiglio Europeo di Bruxelles. Al tavolo, oltre al Presidente della Repubblica, era presente il vertice dell'esecutivo guidato dalla premier Giorgia Meloni, con tra gli altri, i ministri Tajani, Crosetto, Urso e i sottosegretari Mantovano e Fazzolari. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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