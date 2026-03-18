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Il ritorno al gol di Edoardo Bove dopo il malore – Il video

18 Marzo 2026 - 10:37 Alba Romano
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edoardo bove gol watford
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Ieri sera l'ex viola è entrato nei minuti finali del match contro il Wrexham ed ha firmato il gol del definitivo 3-1

Edoardo Bove è tornato al gol dopo oltre 15 mesi dal malore durante Fiorentina-Inter (era il primo dicembre 2024) che fece temere per la sua vita. Il giovane centrocampista romano è tornato a giocare dopo l’impianto di un defibrillatore cardiaco sottocutaneo, che impedisce l’attività agonistica in Italia ma non in Inghilterra, dove Bove si è accasato al Watford, nella Championship inglese.

La rete

Dopo la prima, festeggiata presenza, ieri sera l’ex viola è entrato nei minuti finali del match contro il Wrexham ed ha firmato il gol del definitivo 3-1. Grande festa con i tifosi, che Bove ha subito cercato correndo sotto la curva, e anche uno striscione dei suoi ex tifosi romanisti, ricambiati poi dallo stesso giocatore con una storia su Instagram che ricorda il suo l’amore per i colori giallorossi. «Quanto mi è mancata, questa sensazione», ha scritto sui social. «Il tuo finale da Hollywood», è stato invece il complimento, sempre via social, del suo nuovo club. Al gol, tutti i compagni avevano abbracciato Bove, indicandolo come assoluto protagonista al pubblico.

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