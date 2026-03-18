Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpFamiglia nel boscoReferendum
ATTUALITÀMaria Rosaria BocciaPisaToscanaTruffe

Maria Rosaria Boccia a processo per truffa a Pisa. L’inganno di un falso investimento all’amico

18 Marzo 2026 - 22:06 Alba Romano
embed
Maria Rosaria Boccia
Maria Rosaria Boccia
Avrebbe convinto l'uomo, campano ma residente nella città toscana, a realizzare un locale rinomato. Ma il progetto non è mai partito, il bonifico dal suo conto, da 30mila euro, invece sì

Maria Rosaria Boccia è imputata al tribunale di Pisa per truffa aggravata. A darne notizia è il Corriere della Sera, specificando che il processo ripartirà a fine giugno con la sua audizione in aula. Boccia è finita in una citazione diretta a giudizio per una presunta truffa da 30 mila euro ai danni di un suo amico, originario di Napoli ma residente a Pisa. 

La promessa di un locale rinomato

La donna lo avrebbe convinto in un progetto imprenditoriale per aprire un locale a Napoli, con l’investimento di 30mila euro e la prospettiva di lauti guadagni. La cifra sarebbe stata data a Boccia tramite bonifico bancario. Però l’attività tanto sognata non è mai partita, così è scattata la denuncia. Davanti allo stop del progetto non gli sarebbe stata restituita la somma, anzi, avrebbe continuato a ricevere offerte di investimenti, sempre da Boccia, per altri affari. Domenico Mandare, sentendosi ingannato, si è fatto quindi emettere un decreto ingiuntivo sempre dal Tribunale di Pisa e ha poi denunciato Boccia per truffa aggravata «dal danno patrimoniale di rilevante entità». L’intera vicenda risale al 2021, ben prima dello scandalo con l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

I nomi di facoltosi interessati al progetto (che però non sapevano nulla)

Nella sua denuncia l’uomo, che al tempo si reputava amico della Boccia, sarebbe stato convinto da Boccia anche per il coinvolgimento di persone facoltose nel progetto. Persone importanti che però erano all’oscuro di tutto. Nella prossima udienza l’ex imprenditrice avrà modo di dare la sua versione dei fatti, sempre a Pisa.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Dalle spiagge di Bali ai boschi di Palmoli: la vera (e complessa) storia della “famiglia nel bosco”

2.

Ragazzo di 16 anni violentato in metro a Roma mentre va a scuola, arrestato un 60enne: «Approfittava del vagone affollato»

3.

Trapianti di organi fuori dai protocolli e rapporti «deteriorati», la Regione ricostruisce il caos al Monaldi: «Ora ripensiamo tutto il sistema»

4.

Passeggiate con il cane in campagna, in Gran Bretagna arrivano multe più salate per chi disturba gli animali

5.

Famiglia nel bosco, lo psichiatra Cantelmi a Open: «Nathan e Catherine devastati dal dolore. Il distacco dei bambini è stato un errore»

leggi anche
sigfrido ranucci chat maria rosaria boccia massimo giletti lobby gay
ATTUALITÀ

Maria Rosaria Boccia contro Giletti e Cerno, la sua verità sulle chat con Ranucci sulla lobby gay di destra: «Vi spiego il perché di quei messaggi»

Di Giulia Norvegno
Maria Rosaria Boccia
ATTUALITÀ

Maria Rosaria Boccia rinviata a giudizio per stalking e lesioni contro l’ex ministro Gennaro Sangiuliano

Di Stefania Carboni
Maria Rosaria Boccia
ATTUALITÀ

I numeri e i profili di due boss nella rubrica di Maria Rosaria Boccia, lo strano furto al negozio del fratello dopo le chat con Ranucci: i precedenti in famiglia

Di Giovanni Ruggiero