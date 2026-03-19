Repubblica: la criminologa Roberta Bruzzone rischia il rinvio a giudizio per stalking

La presunta vittima è una psicologa forense oggi giudice del tribunale dei minori

La criminologa Roberta Bruzzone rischia il rinvio a giudizio per stalking a Cagliari. La presunta vittima è Elisabetta Sionis, psicologa forense e oggi giudice del tribunale dei minori. Secondo la procura sarebbe stata bersaglio di stalking di gruppo per tre anni. Repubblica fa sapere che l’avviso di conclusione indagini, firmato dal pm Gilberto Ganassi, è stato trasmesso a Roma per competenza insieme a un corposo hard disk con le trascrizioni delle chat tra Bruzzone e i coindagati Monica Demma, Giovanni Langella e Marzia Mosca (nota sul web come “Santanico“).

Roberta Bruzzone e l’accusa di stalking

Alcuni dei dialoghi presenti agli atti dipingono la Sionis come una criminologa dalla «miserabile esistenza», «da Tso», «in putrefazione». Una con «la sua folle ossessione», che «continua a sbavare sui nostri profili», «cacciata a pedate nel sedere» dai tribunali, cui «le goccine e le overdose di botox non bastano più». «Una lestofante in meno», per concludere. Anche la figlia minorenne di Sionis è stata considerata vittima. E si parla anche di «fotomontaggi del viso della persona offesa» e di «frasi avente carattere minaccioso e vessatorio». Secondo l’accusa il gruppetto si accordava in chat per coordinare attacchi su Facebook, YouTube e Twitch. Bruzzone ha anche querelato Sionis: l’accusa è stata archiviata il 23 giugno 2025.

La condanna

Lo scorso 28 ottobre è invece stato condannato Lucio Lipari, accusato di aver perseguitato Sionis «fino a causare ustioni alla sua gatta». La storia prende piede nel 2017 quando a processo per la morte di Manuel Piredda finisce la moglie Valentina Pitzalis, poi assolta. Il fascicolo riporta i discorsi in chat con insulti a Sionis. Ma secondo gli inquirenti la frase chiave è l’esortazione di Bruzzone ai collaboratori sul gruppo “Fbi” il 17 settembre 2022: «Ho mandato a Monica la mia denuncia di stalking contro la Sionis dell’anno scorso, bisogna attaccarla dimostrando che è una bugiarda e che è su Facebook tramite fake con cui molesta tutti noi».

Il pm

Anche il pm Ganassi è finito sotto gli strali di Bruzzone: «Eh sì, pensava di avere sempre Ganassi dalla sua parte, invece l’ha rinviata a giudizio», diceva la criminologa lo scorso 17 giugno. Ma quella querela venne archiviata lo stesso.